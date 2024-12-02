قطر للطاقة تبرم اتفاقا لتوريد الغاز للصين عبر شل

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أبرمت قطر اتفاقا لتوريد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين في اتفاقية مع شركة شل العملاقة ومقرها لندن، على ما أعلنت شركة قطر للطاقة الإثنين.

ومن المقرر أنّ يبدأ توريد الغاز الطبيعي المسال في كانون الثاني/يناير بموجب “اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأمد”، على ما أعلنت الشركة العملاقة في بيان دون أنّ تحدّد مدة العقد.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي وهو أيضا المدير التنفيذي لقطر للطاقة في البيان “نحن سعيدون بالدخول في هذه الاتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال مع شريكتنا الاستراتيجية شركة شل”.

وأضاف “ستسهم هذه الاتفاقية في تلبية طلب عملاء شل النهائيين في الصين وتعزز مساهماتنا في تلبية احتياجات مستخدمي الغاز الطبيعي المسال النهائيين حول العالم”.

وسلّط الكعبي الضوء على التعاون بين قطر للطاقة وشل مشيرا إلى أن “هذه الاتفاقية تمثل عقد البيع الحادي عشر بيننا لتوريد الغاز الطبيعي المسال”.

وقطر من بين أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

وكانت الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية لسنوات السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن طلب الدول الأوروبية ارتفع في شكل كبير منذ أن أثارت الحرب في أوكرانيا الشكوك حيال إمدادات الغاز الروسي.

خلال السنوات الأخيرة، أبرمت قطر صفقات أخرى طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع شركة توتال الفرنسية، وشل، وبترونت الهندية، وإيني الإيطالية وغيرها، وكثير منها لمدة 27 عامًا، وهو رقم كان قياسيا في القطاع عندما تم إبرام أول صفقة في عام 2022 مع شركة سينوبك الصينية.

كسب/هت/لين