قفزة في أرباح إيرباص مع تسليمها عددا أكبر من الطائرات

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أعلنت إيرباص الأربعاء أن صافي أرباحها قفز بنسبة 47 بالمئة في النصف الأول من العام، بفعل ارتفاع عدد الطائرات التي تم تسليمها وتزايد مبيعات وحدة الدفاع التابعة لها.

وبلغ صافي الأرباح 2,2 مليار يورو (2,5 مليار دولار)، في حين ارتفعت الإيرادات بنسبة 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 33,2 مليار يورو (نحو 38 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لإيرباص غيوم فوري في بيان “تعكس نتائجنا الجيدة في النصف الأول بشكل رئيسي ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها والأداء القوي لقطاع الدفاع والفضاء”، وذلك رغم بيئة تشغيلية معقدة وسريعة التغير.

وسلّمت الشركة 351 طائرة تجارية في النصف الأول من العام، مقارنة بـ306 طائرات في الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وتحصل إيرباص على الجزء الأكبر من قيمة الطائرة عند تسليمها إلى العميل، ما يجعل عدد الطائرات التي تُسلَّم للعملاء مؤشرا رئيسيا على أداء الشركة.

وتواجه الشركة صعوبات في تسريع وتيرة الإنتاج بعد تقليصها خلال جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب مشكلات مرتبطة بالمورّدين بالدرجة الأولى.

إلى ذلك، قالت الشركة إن إيرادات وحدة الدفاع والفضاء التابعة لها ارتفعت بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي إلى 5,8 مليار يورو، مدفوعة بزيادة النشاط في مختلف خطوط أعمالها.

ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك الحرب في الشرق الأوسط، دولا عدة إلى زيادة إنفاقها الدفاعي.

نيو/ود/ع ش