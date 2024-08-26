قلق أممي حيال الأوضاع الإنسانية في غزة بعد أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة

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أعربت الأمم المتحدة الإثنين عن قلقها حيال قدرتها على توفير المساعدات الإنسانية في غزة، غداة أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة أثارت المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع الفلسطيني المدمر من جراء الحرب الدائرة فيه بين إسرائيل وحركة حماس.

وتتواصل الحرب التي اندلعت في القطاع بعد هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، على الرغم من محاولة الوسطاء الأميركيين والمصريين والقطريين التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي حين انطلقت في القاهرة الخميس الماضي جولة جديدة من المفاوضات مع الإسرائيليين، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى تحقيق “تقدم” في المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة، والإفراج عن رهائن اقتادتهم حماس إلى القطاع وإطلاق سراح سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وقال كيربي “نتوقع أن تتواصل هذه المحادثات أقله لأيام”، على الرغم من هجوم حزب الله اللبناني على إسرائيل الأحد.

في وسط قطاع غزة، وجّه الجيش الإسرائيلي أمرا بالإخلاء في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ما أثار حالة من الفوضى والقلق بين المرضى وآلاف النازحين الى المكان.

وأعلن الجيش استهداف “إرهابيين” في دير البلح والعمل على تفكيك ما تبقى من “بنية تحتية” لحركة حماس.

والإثنين أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، عن قلق بالغ إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها تشمل 15 من المرافق التي تؤوي موظفين أمميّين ونشطاء في منظمات غير حكومية وأربع مستودعات تابعة للأمم المتحدة، نظرا لتواجدها إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء أو قربها.

وقال المكتب إن هذا القرار سيعوق عمل “مركز إنساني كامل تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلاء رفح (جنوب) في أيار/مايو الماضي، وله تأثير كبير على قدرتنا على تقديم الدعم والخدمات الأساسية”.

لكن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أوضح لاحقا أن أفراد طاقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيواصلون عملهم إنما ضمن قيود، لافتا إلى أن ما سيوفرونه من مساعدات لن يكون إلا “نصف قطرة في محيط” الاحتياجات.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس إن المرافق الصحية القريبة باتت عرضة لخطر “التوقف عن العمل”، بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى.

– “أين نذهب؟” –

وقالت تمام الراعي المصابة من جراء قصف في قدمها والممددة على سرير خارج المستشفى “قالوا لنا اخلوا الأقصى… أين نذهب؟ أين سنتعالج؟”.

على الأرض، تتواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة المدمّر والمحاصر والذي يعاني من كارثة إنسانية تهدّد سكانه البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، بالجوع والمرض.

واندلعت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إثر هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل تسبّب بمقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

كما خُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 105 منهم محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش وفاتهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40435 أشخاص، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.

والإثنين أفاد شهود ومراسلون لوكالة فرانس برس بوقوع غارات جوية وقصف في مدينة غزة ومناطق أخرى من القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مسلحين في الجنوب.

وقال مسعفون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بعد استهداف منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأكد مسعفان لوكالة فرانس برس وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض.

وتتقاذف حماس وإسرائيل المسؤولية عن فشل المفاوضات في التوصل إلى هدنة.

ولا تشارك الحركة الإسلامية في المحادثات الحالية، لكن وفدا من حماس التقى وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة الأحد، وفقا لمسؤول كبير في حماس.

وتعثّرت المحادثات عند بند السيطرة على “محور فيلادلفيا”، وهو منطقة عازلة عند الحدود بين غزة ومصر، وعند السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن رهائن.

– ضربة في الضفة الغربية –

وأعلنت إسرائيل الإثنين أنها نفذت ضربة جوية في الضفة الغربية أوقعت، بحسب السلطة الفلسطينية، خمسة قتلى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “طائرة هاجمت قبل قليل مركز عمليات” في منطقة نور شمس، من دون الكشف عن هدف الضربة أو عمّا إذا كانت قد أسفرت عن إصابات.

من ناحيتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الصحة الفلسطينية أنّ “خمسة مواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، شرق طولكرم”.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدا في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة.

وقتل مذاك في الضفة الغربية ما لا يقل عن 640 فلسطينيا برصاص المستوطنين والقوات الإسرائيلية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية فلسطينية، فيما قتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية بالضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام إسرائيلية رسمية.

وعلى الجبهة بين حزب الله وإسرائيل على جانبي الحدود اللبنانية، استؤنف تبادل إطلاق النار الاثنين كما هي الحال منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وغداة يوم من تصعيد أعنف وأوسع نطاقا.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها أحبطت “جزءا كبيرا من هجوم” شنّه حزب الله على أراضيها ردّا على اغتيال قائده العسكري الكبير فؤاد شكر، بينما أكّد الحزب اللبناني أنه “أنجز” عمليته العسكرية على إسرائيل “بنجاح”.

وكان منسوب التوتر ارتفع في الأسابيع الأخيرة بعد مقتل شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت في ضربة إسرائيلية والذي تلاه بعد ساعات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران في ضربة نُسبت الى إسرائيل. وتوعّدت طهران وحزب الله بالردّ على مقتلهما.

والإثنين أشار البنتاغون إلى أن خطر تعرض إسرائيل لهجوم جديد من قبل ايران او حلفائها لا يزال قائما.

بورز/شي-ود/بم