قلق في لبنان من استمرار الصراع بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

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من محمد عاتي وإميلي ماضي

بيروت‭/‬صور (لبنان) (رويترز) – لم يشعر سكان المدن اللبنانية بارتياح كبير يوم الاثنين في أعقاب انتهاء واحدة من أكبر عمليات تبادل النيران بين جماعة حزب الله المسلحة والجيش الإسرائيلي في يوم الأحد، وذلك بعد أن أنهكهم التوتر المستمر منذ عشرة أشهر من الصراع.

وأطلق حزب الله في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل ثأرا لاغتيال قائد كبير في الجماعة في هجوم إسرائيلي الشهر الماضي. وشنت المقاتلات الإسرائيلية هجوما على عشرات الأهداف في جنوب لبنان في ما وصفه السكان هناك بأنه أشبه بيوم القيامة.

وخشى كثيرون أن يؤدي تبادل إطلاق النار، الأعنف منذ بدء الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، بالتوازي مع الحرب في غزة إلى إشعال فتيل حرب إقليمية.

وبنهاية اليوم، أشار الطرفان فيما يبدو إلى انتهاء هذه الجولة من تبادل إطلاق النار حتى ولو بشكل مؤقت.

وقال محمد فتوني وهو صاحب متجر في مدينة صور الساحلية الجنوبية “الناس ارتاحت أو ارتاحت شوي لأنه اتنفست العالم من ورا الضربة هاي ونتأمل أنه يحصل خير ويصير في شوية حركة تجارية وتتحسن الأمور. ونحنا أملنا الوحيد أنه يكون في وقف إطلاق نار في غزة مشان نخلص من الهموم والناس ترتاح”.

وقال حزب الله إنه لن يوقف إطلاق النار على إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. ولم تسفر المحادثات حتى الآن عن أي اتفاق.

* تأثير الاشتباكات على قطاع السياحة

تصاعدت حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على نحو مطرد مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود في لبنان وإسرائيل، ووجه ضربة لقطاع السياحة اللبناني الذي يعتمد على موسم الصيف.

وزادت المخاوف من تصعيد كبير بعد هجوم الشهر الماضي على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل أدى إلى مقتل 12 شخصا. ورد الجيش الإسرائيلي باغتيال فؤاد شكر القائد العسكري الكبير بجماعة حزب الله.

وتعهدت الجماعة بالرد على مقتل شكر، مما تسبب في قلق من اندلاع حرب شاملة بالمنطقة.

وبعد تبادل إطلاق النار يوم الأحد، بدا أن كلا من إسرائيل وحزب الله استأنفا نهج الهجمات السابقة، إذ أعلنت الجماعة اللبنانية عن هجومين على مواقع عسكرية إسرائيلية بحلول يوم الاثنين، فيما استهدف هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان مسؤولا بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مصدر أمني إنه نجا من الهجوم.

وقال إبراهيم حسين، وهو أيضا صاحب متجر في مدينة صور “بعدنا مثل ما نحنا… مثل الوضع اللي كان قبل… رجعنا لقواعد اللعبة الأولانية”.

ويظل الوضع الحالي مثيرا للقلق بالنسبة للعديد من اللبنانيين. ففي منتصف يوم الاثنين اخترقت طائرات إسرائيلية حاجز الصوت فوق بيروت، مما أدى إلى اهتزاز واجهات زجاجية في أنحاء متفرقة من المدينة.

وذكر طلال صيداني، وهو صاحب متجر في العاصمة، أنه يفضل استقرار الوضع حتى لو اندلعت الحرب على أن يظل في حالة قلق مستمر.

وقال لرويترز “حرب؟ فليكن حرب. بدنا نشتغل ما في شغل.. قاعدين. خصوصا نحن عندنا محلات سياحية وبنعتمد على السياحة.. إذا ما في سياحة، باي باي يا حلوين”.