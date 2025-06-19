قمة أبوظبي للبنية التحتية تستقطب 4,000 مشارك من 100 جنسية

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اختتمت “قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025” أعمالها بعدما استقطبت أكثر من 4000 مشارك من 100 جنسية، وتم خلالها توقيع 15 مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الأربعاء أنّ اليوم الختامي للقمة الأربعاء ركز على “موضوع تطوير نمط الحياة”.

وأكّد المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ميسرة سالم على “أهمية القمة بوصفها منصة محورية تصل بين الفكر العالمي والعمل التطبيقي في قطاع البنية التحتية”.

وأكدّ أنّ البنية التحتية ليست مجرد إطار، بل هي “الركيزة الأساسية” التي تعكس هوية المدينة وقيمها واستعدادها لمستقبل واعد.

هت