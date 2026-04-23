قمة أوروبية في قبرص بمشاركة زيلينسكي بعد صرف قرض 90 مليار يورو لأوكرانيا

يجتمع القادة الأوروبيون في قمة مساء الخميس في قبرص سيحضرها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتأكيد صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا عرقَلَتْه المجر طوال أشهر.

ومن المتوقع أن يتم التصديق الرسمي على القرض في وقت لاحق الخميس قبل العشاء الذي سيقام بين رؤساء الدول والحكومات في مرسى “آيا نابا مارينا” الفاخر في شرق الجزيرة.

وأكد مسؤول أوكراني رفيع المستوى لوكالة فرانس برس أن زيلينسكي في طريقه الى نيقوسيا حيث سيكون “الإنتاج المشترك للأسلحة” و”الدفاع الجوي لأوكرانيا” في مقدّم المواضيع التي سيناقشها مع القادة الأوروبيين.

وقالت دبلوماسية أوروبية إن وجود زيلينسكي في قبرص التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، “يحمل أهمية رمزية الآن” بعدما ستتيح أموال التكتل “دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا في عامَي 2026 و2027”.

ويُتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه على الحزمة العشرين من العقوبات ضد موسكو.

وكان رئيس الوزراء المجري المنتهية ولايته فيكتور أوربان يعرقل ذلك القرض على مدى أشهر بسبب خلاف حاد بشأن خط أنابيب متضرر يمر عبره نفط روسي. وبعد هزيمته في الانتخابات، رفع المجريون الفيتو عن الأموال في انتظار تدفق النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، بعدما أعلنت كييف إصلاحه واستئناف العمليات عبره.

ولن تُتخذ قرارات رئيسية في هذا الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد، والذي يُعقد الخميس والجمعة في الجزيرة التي لا تزال مقسمة إلى شطرين منذ عام 1974 عندما غزا الجيش التركي جزأها الشمالي.

وبعدما شعر رؤساء الدول والحكومات الأوروبية بالارتياح بشأن القرض المقدم لكييف، سيركّزون الآن بشكل رئيسي على الحرب في الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، يتوقع أن يحضر الجمعة عدد من قادة دول المنطقة للمشاركة في غداء عمل، من بينهم الرئيس اللبناني جوزاف عون، والمصري عبد الفتاح السيسي، والسوري أحمد الشرع، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله.

– 24 مليار يورو –

ورغم نفوذهم المحدود، يروّج الأوروبيين لـ”حوار مكثف” مع دول المنطقة ويرغبون في مناقشة “الوضع في لبنان والمحادثات بين إسرائيل ولبنان”، وفقا لمسؤول.

ويحمل الاجتماع في قبرص بُعدا رمزيا إذ استُهدفت قاعدتان بريطانيتان في الجزيرة بمسيرات إيرانية في بداية الحرب.

ومع إغلاق إيران مضيق هرمز، تكبّد الاقتصاد الأوروبي تبعات وخيمة، إذ ارتفعت فاتورة النفط والغاز الخاصة به بمقدار 24 مليار يورو في سبعة أسابيع.

وفي كل دول أوروبا، تُتخذ تدابير مكلفة لدعم القطاعات الأكثر ضعفا، مثل الصناعات الثقيلة والزراعة والصيد.

ويراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب احتمال حدوث نقص في الكيروسين.

وقال مسؤول أوروبي “نحن على استعداد للمساهمة، عندما تسمح الظروف، في إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. كل شيء سيتوقف بالطبع على طريقة تطور الأحداث. نأمل بأن يتم احترام وقف إطلاق النار والحفاظ عليه” بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، أأصدرت بروكسل توصيات إلى الدول الأعضاء في شأن كيفية التعامل معها، ودعت إلى تسريع وتيرة اعتماد الطاقة الكهربائية.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يصدر إعلانات مهمة كما لم يقدم أي التزامات، نظرا إلى أن الوضع المالي للاتحاد ودوله الأعضاء ليس في أفضل حالاته.

وفي ما يتعلق بهذا الشق المالي، يتعين على الدول الأوروبية أن تخوض، خلال قمة قبرص، النقاشات الحساسة للغاية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية للفترة من 2028 إلى 2034 والتي تُقدر بنحو ألفي مليار يورو.

ويتوقع أن تكون المفاوضات صعبة بين باريس التي تفضل المزيد من الاستثمارات الأوروبية، وبرلين التي تتسم بالحذر المالي.

ادك/الح-ب ح/كام