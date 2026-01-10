قمة المليار في دبي تؤكد أهمية المحتوى المتخصص في تعزيز الوعي وحماية المجتمع

أكدت قمة المليار متابع التي تتواصل فعاليات نسختها الرابعة في دبي، أن المحتوى المتخصص والنوعي بات يشكل ركيزة أساسية في صناعة الإعلام الرقمي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وشددت القمة على أن ذلك المحتوى، يُعدّ أداة فاعلة في تعزيز الوعي المجتمعي، ونقل المعرفة الموثوقة، ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات، لاسيما في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

وأكد الدكتور المصري أحمد عزت، المتخصص في صحة المرأة وصانع المحتوى الطبي، أن “التعليم الطبي ونشر الوعي لا يقلان أهمية عن العمل داخل العيادات وغرف العمليات”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من المرضى لا يدركون أنهم يعانون مشكلات صحية إلا بعد وصولهم إلى مراحل متقدمة، بسبب غياب المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب”.

