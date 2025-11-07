The Swiss voice in the world since 1935
قمة المليار متابع ومستر بيست يطلقان حملة “مليار عمل مجتمعي”

أعلنت قمة المليار متابع عن شراكة إستراتيجية مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست لإطلاق حملة “1billion acts of Kindness” (مليار عمل مجتمعي)، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة أنّ الحملة تهدف “لقيادة أكبر حراك مجتمعي عالمي يقوده صناع محتوى لنشر ثقافة المحتوى المجتمعي والهادف، وذلك بدعم من مؤسسة “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة فاركي”.

تنطلق الحملة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. 

ومستر بيست (جيمس ستيفن دونالدسون) يتابعه أكثر من 873 مليون شخص على وسائل التواصل، وتحظى فيديوهاته بأكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً.

وتتضمن الحملة إطلاق تحدٍ لكافة صناع المحتوى حول العالم لنشر مليار نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات في جميع الدول، بهدف تحويل الأفعال الفردية إلى حراك إنساني عالمي.

وتتمثل المشاركات بإرسال صناع المحتوى فيديوهات من إنتاجهم تتعلق بالأعمال المجتمعية وخلق التأثير الإيجابي، بدءاً من التطوع محليا ووصولا إلى دعم القضايا العالمية، حيث سيتم استقبال المشاركات لغاية 1 كانون الاول/ديسمبر 2025، عبر النموذج الرسمي للحملة ومن خلال الرابط: https://www.1billionsummit.com/mrbeast.

