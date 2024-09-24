قمة عالمية لصناعة الطيران في أبوظبي

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تنطلق في أبوظبي الأربعاء أعمال “القمة العالمية لصناعة الطيران”، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لسلاسل توريد قطاع الطيران في العالم، بهدف تعزيز مستويات الاستدامة ومشاركة الشباب والابتكار في جميع مفاصل القطاع.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن القمة التي تُعقد على مدار يومين في دورتها السابعة “تواصل استضافة أبرز العقول وتسليط الضوء على الحلول المتطورة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع”.

وأضافت أنها توفر للجهات الراعية والمشاركين “فرصة مثالية لتبادل المعارف وبناء شراكات جديدة والاحتفاء بالإنجازات لرسم ملامح مستقبل قطاع الطيران”.