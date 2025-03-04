قمة عربية تركز على خطة مصرية بديلة لاقتراح ترامب السيطرة على غزة

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القاهرة (رويترز) – يجتمع قادة عرب في القاهرة يوم الثلاثاء في قمة تعرض خلالها مصر خطة بشأن قطاع غزة من شأنها تهميش حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتشكيل هيئات مؤقتة تديرها دول عربية وإسلامية وغربية، وذلك في مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة “ريفييرا الشرق الأوسط” في غزة.

ومن سيدير ​​غزة بعد الصراع هو السؤال الكبير الذي لم تتم الإجابة عليه في المفاوضات حول مستقبل القطاع الذي دمرته حرب دارت رحاها 15 شهرا بين إسرائيل وحماس.

وقالت حماس إنها ترفض أي حل تفرضه أطراف خارجية على قطاع غزة.

وتعمل مصر والأردن ودول خليجية عربية منذ نحو شهر لإيجاد بديل لاقتراح ترامب تهجير الفلسطينيين من غزة واضطلاع الولايات المتحدة بإعادة بناء القطاع، وهو ما يخشون أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

ويقول دبلوماسيون ومصادر إن المقترح المصري هو الأوفر حظا.

ووفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز، تقترح الخطة تشكيل (هيئة حكومية مساعدة) تحل محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة لفترة انتقالية غير محددة وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية وبدء إعمار القطاع.

وقال مصدر مطلع أن من غير المرجح أن تعارض إسرائيل تولي كيان عربي مسؤولية الحكم في غزة إذا كانت حماس بعيدة عن المشهد.

وقال سامي أبو زهري القيادي الكبير في حماس لرويترز إن الحركة ترفض أي محاولة لفرض مشاريع أو أي شكل من أشكال الإدارة غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة.

وأضاف “حريصون على نجاح القمة، ونأمل أن يصدر منها ما يؤكد على رفض التهجير وحماية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال، وحكم نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل ونحن جاهزون للبحث فلسطينيا في أي صيغة تحقق ذلك”.