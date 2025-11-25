قمة لوانداالأوروبية الإفريقية تتعهّد تعزيز التجارة وكبح الهجرة

تعهّد القادة الأوروبيون والأفارقة الثلاثاء تعزيز التبادلات التجارية وتدعيم جهود التصدي للهجرة غير النظامية، وذلك في ختام قمة نظّمت بهدف تعزيز الروابط بين القارتين.

أفضت القمّة التي استمّرت يومين واستضافتها العاصمة الأنغولية لواندا، إلى إعلان واسع النطاق أشار إلى رغبة أوروبا في تأمين حصولها على المعادن الحيوية وحاجة إفريقيا إلى الوظائف والنمو الاقتصادي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في ختام قمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي “إن إفريقيا غنية بالموارد الطبيعية. موارد ضرورية للتحول المزدوج في المجالين الطاقوي والرقمي”.

وأضاف “لكن ثروتها الأكبر… هي رأس مالها البشري وشبابها،” مشددا على أهمية تطوير “سلاسل القيمة” التي تدعم التوظيف في القارة.

أصبحت إفريقيا ساحة تنافس على المعادن الحيوية وإمكانات الطاقة، مع سعي كل من الصين والولايات المتحدة وروسيا إلى تعزيز الروابط مع القارة.

من بين القادة الأوروبيين الذين حضروا القمة المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز، مع تشديد محلّلين على ضرورة أن تكون المشاركة رفيعة المستوى لتأكيد جدية بروكسل.

ومن أبرز القادة الأفارقة الذين شاركوا في القمة رؤساء جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا وكينيا وليام روتو وجيبوتي إسماعيل عمر غيله.

لكن القمة طغت عليها جزئيا محاولة أوروبية لتحسين شروط الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير رسمي الإثنين لهذه الغاية.

كما حالت مشاكل على صلة بالرحلات الجوية دون حضور رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ورئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وغادر قادة عدة بينهم ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الإثنين، ولم يشاركوا في اجتماعات اليوم الأخير للقمة.

وقال الباحث في “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” أليكس فاينز إن “القمة كانت في الغالب شكلية”، مع “كثرة التصريحات بأن الشراكة بين إفريقيا وأوروبا هي أولوية قصوى”.

وأضاف “إن تركيز الأوروبيين على أوكرانيا هو تذكير بأنها (الشراكة بين إفريقيا وأوروبا) ليست كذلك”.

لكن وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل قال لوكالة فرانس برس إن توافد كثر من القادة إلى لواندا يعطي إشارة قوية، واصفا القمة بأنها “ناجحة”.

يأتي انعقاد القمة في أعقاب اجتماع مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا حيث سلطت المقاطعة الأميركية الضوء على الانقسامات الجيوسياسية.

هذه الانقسامات أشير إليها في إعلان مشترك يقع في عشر صفحات يدين “ازدياد عدم اليقين في السياسات التجارية وتقلب التعرفات الجمركية” باعتبارها “تحديا للاقتصاد العالمي”.

مع فرض الولايات المتحدة تعرفات جمركية على دول كلا الاتحادين وسعي أوروبا لتقليل اعتمادها على الصين للحصول على المعادن النادرة، تعهّد القادة تعزيز التجارة وتنويع وتأمين سلاسل التوريد العالمية، مع إشارة خاصة إلى “المعادن الاستراتيجية الحيوية”.

وحصلت الدول الإفريقية على تعهّد أوروبي بدعمها لتطوير صناعاتها وتنويع صادراتها والاندماج في الأسواق الإقليمية.

