قناة إسرائيلية: مقتل 10 جراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في الجولان

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القدس/بيروت (رويترز) – ذكرت قناة إن12 الإخبارية الإسرائيلية أن 10 أشخاص، بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت، في أسوأ واقعة حتى الآن خلال أعمال العنف المستمرة منذ أشهر بين إسرائيل والجماعات المسلحة في لبنان.

واتهم الجيش الإسرائيلي جماعة حزب الله اللبنانية بإطلاق الصاروخ. لكن الجماعة المتحالفة مع إيران نفت ضلوعها في الهجوم، الذي سيثير على الأرجح رد فعل عنيفا من إسرائيل.

وكانت خدمة الطوارئ الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة جراء صاروخ أطلق من لبنان وسقط على ملعب كرة قدم في قرية مجدل شمس الدرزية.

وجاء الهجوم على ملعب كرة القدم في أعقاب ضربة إسرائيلية على لبنان أدت إلى مقتل أربعة مسلحين يوم السبت.

وقال مصدران أمنيان في لبنان إن المقاتلين الأربعة الذين سقطوا قتلى في الهجوم الإسرائيلي على بلدة كفركلا بجنوب البلاد أعضاء في جماعات مسلحة مختلفة وإن واحدا منهم على الأقل ينتمي إلى حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت مبنى عسكريا تابعا لحزب الله بعد رصد خلية مسلحة تدخل المبنى.

وأضاف الجيش أن ما لا يقل عن 30 صاروخا أطلقت بعد ذلك من لبنان عبر الحدود.

وتابع قائلا “بحسب تقييم الوضع الذي أجراء الحيش الإسرائيلي والمعلومات المخابراتية التي لدينا، فإن إطلاق الصاروخ باتجاه مجدل شمس نفذته منظمة حزب الله الإرهابية”.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن شن أربع هجمات على الأقل، بعضها بصواريخ كاتيوشا، ردا على الهجوم على بلدة كفركلا.

لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف نفى مسؤولية الجماعة اللبنانية عن الهجوم على بلدة مجدل شمس.

وتتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن أدى هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب في غزة في أسوأ تصعيد بينهما منذ عام 2006.