قناة الجزيرة القطرية تعلن مقتل مراسلها في غزة إسماعيل الغول بضربة إسرائيلية

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القاهرة (رويترز) – قالت قناة الجزيرة القطرية يوم الأربعاء إن مراسلها إسماعيل الغول ومصورها رامي الريفي قتلا في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.

وقال أنس الشريف، زميل الصحفيين القتيلين، لقناة الجزيرة إن الغول وريفي كانا في مهمة تصوير بالقرب من منزل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي قُتل في إيران في وقت سابق من يوم الأربعاء في هجوم اتهمت الحركة إسرائيل بتنفيذه.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس في غزة إن عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول وصل إلى 165.