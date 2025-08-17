قناة المسيرة: “عدوان” استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية

القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في وقت مبكر يوم الأحد أن “عدوانا” استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

ولم تذكر القناة مصدر “العدوان” الذي أشارت له.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر في الدفاع المدني أن الفرق تعمل على إخماد الحريق الناجم عن استهداف المحطة.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارين على الأقل في صنعاء.

وتقصف إسرائيل اليمن فيما تقول إنه رد على هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران على إسرائيل.

وتطلق الجماعة اليمنية صواريخ على إسرائيل، يجري اعتراض معظمها، فيما تصفه بأنه دعم للفلسطينيين في الحرب على غزة.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على الحوثيين في اليمن.

وفي مايو أيار أعلنت واشنطن عن اتفاق مفاجئ مع الحوثيين تم بموجبه الاتفاق على وقف حملة القصف التي تستهدف الجماعة مقابل إنهاء الحوثيين لهجماتهم على الملاحة البحرية، على الرغم من أن الحوثيين قالوا إن الاتفاق لم يشمل استبعاد إسرائيل.

(تغطية صحفية محمد الغباري وجيداء طه – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)