قناة المسيرة: الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة (جلاكسي ليدر)

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دبي (رويترز) – أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين يوم الأربعاء بأن جماعة الحوثي أطلقت سراح طاقم السفينة (جالاكسي ليدر) بعد أكثر من عام من احتجاز السفينة قبالة سواحل اليمن.

وذكرت أنه تم تسليم الطاقم إلى سلطنة عُمان بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وأفادت القناة بأنه “تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (جلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان. تم تسليم طاقم سفينة (جلاكسي ليدر) للأشقاء في سلطنة عمان بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار”.