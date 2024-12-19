قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تستهدف مناطق في اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن ضربات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق باليمن في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة.

وأضافت أن الضربات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة بجنوب وبشمال صنعاء، بينما قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين إن أربع غارات استهدفت الحديدة، اثنتان منها على منشأة رأس عيسى النفطية، مما أسفر عن مقتل وإصابة بعض موظفيها.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه “نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك الموانئ والبنية التحتية للطاقة في صنعاء”.

وأضاف أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي استخدمتها قوات الحوثيين لأغراض عسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق الخميس أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على ممرات الشحن البحري بالقرب من اليمن تضامنا مع الفلسطينيين.