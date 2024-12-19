قناة المسيرة: ضربات جوية إسرائيلية تقتل تسعة في اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي اليمنية إن ضربات جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص في اليمن في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

وذكرت القناة أن سبعة قتلوا في ضربة على ميناء الصليف بينما قتل اثنان في ضربتين على منشأة رأس عيسى النفطية. ويقع الميناء والمنشأة في محافظة الحديدة بغرب اليمن.

وأضافت أن الغارات استهدفت أيضا محطتين مركزيتين للكهرباء جنوب وشمال العاصمة صنعاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه “نفذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، بما في ذلك الموانئ والبنية التحتية للطاقة في صنعاء”.

وأضاف أن الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي استخدمتها قوات الحوثيين لأغراض عسكرية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق الخميس أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على ممرات الشحن البحري بالقرب من اليمن تضامنا مع الفلسطينيين.