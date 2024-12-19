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قناة المسيرة: ضربات جوية تستهدف مناطق عدة في اليمن

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القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي باليمن أن غارات جوية استهدفت عدة مناطق في البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة في وقت مبكر من صباح يوم الخميس.

وأضافت القناة أن الغارات استهدفت محطتين مركزيتين للطاقة جنوب وشمال العاصمة.

وقالت وكالة سبأ اليمنية للأنباء إن أربع غارات استهدفت ميناء الحديدة واستهدفت غارتان منشأة رأس عيسى النفطية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق يوم الخميس بأنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.

وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على ممرات الشحن البحري بالقرب من اليمن تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية