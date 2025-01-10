قناة المسيرة: غارات جوية تستهدف محطة حزيز للكهرباء بصنعاء

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دبي (رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين في اليمن يوم الجمعة أن غارات جوية استهدفت محطة حزيز للكهرباء في صنعاء.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في وقت سابق من يوم الجمعة إنها تلقت تقارير عن غارات جوية جارية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ومنها ميناء رأس عيسى، وهو ميناء تصدير النفط الرئيسي في اليمن.

ويسيطر الحوثيين على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وأطلق الحوثيون مرارا طائرات مسيرة وصواريخ تجاه إسرائيل ويشنون هجمات على مسارات الشحن الدولي في المياه القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، دعما للفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وردت إسرائيل بشن غارات جوية، كما فعلت بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إن إسرائيل ما زالت في بداية حملتها ضد الحوثيين.