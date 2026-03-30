قناة بنما تشهد زيادة في حركة الملاحة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى زيادة عدد السفن التي تعبر قناة بنما، وفق ما أفادت مسؤولة في هذا الممر المائي الواقع بين المحيطين الأطلسي والهادئ الاثنين.

وفي مواجهة الهجمات الأميركية والإسرائيلية، تغلق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال المتجه إلى الأسواق العالمية.

وأدى هذا الوضع إلى تحويل جزء من حركة الملاحة البحرية باتجاه قناة بنما.

وقالت إيليا إسبينو دي ماروتا، وهي مسؤولة في إدارة القناة، لمحطة تيليميترو “كنا نتوقع حوالى 34 عملية عبور يوميا” لهذا العام، لكن في الأسبوعين الماضيين “كان لدينا 38، 39، 40”.

ويمر 5% من التجارة البحرية العالمية عبر قناة بنما التي تستخدمها الولايات المتحدة والصين بشكل رئيسي. ويربط هذا الطريق في المقام الأول الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع بكين وكوريا الجنوبية واليابان.

وأضافت المسؤولة “قناة بنما هي طريق آمن وقصير، ومع أسعار المحروقات” الحالية، ما زالت تقلل التكاليف.

لكنّها حذّرت من أن مرور 40 سفينة يوميا أمر “غير مستدام” على المدى الطويل نظرا إلى المساحة المحدودة.

وأضافت أنه بحلول نيسان/أبريل، يفترض أن تشهد القناة نموا متجددا في عدد السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، بعدما تراجعت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

