قناة سعودية: أعضاء بالانتقالي الجنوبي اليمني اتفقوا على حل المجلس

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت قناة الإخبارية السعودية اليوم الجمعة إن أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي اتفقوا على حل المجلس.

وذكرت القناة “أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني والهيئات التابعة له يتفقون على حل المجلس استعدادا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض مؤكدين عدم تحقيق المجلس لأهدافه المرجوة”.

وأضافت أن بعض أعضاء المجلس موجودون في الرياض لإجراء محادثات تهدف إلى إنهاء القلاقل في جنوب اليمن. وأشارت إلى أن رئيس المجلس المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، غادر اليمن ولا يشارك في المحادثات.

ولم يصدر تعليق بعد من المجلس.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)