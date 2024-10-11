قوات إسرائيلية تطلق النار على موقع للأمم المتحدة ومقتل 22 في بيروت

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من أمينة إسماعيل وتيمور أزهري وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – قال مصدر بالأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية أطلقت يوم الجمعة النار على برج مراقبة تستخدمه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مما أدى إلى إصابة فردين، في ثالث يوم على التوالي تبلغ فيه قوات حفظ السلام عن إطلاق نيران إسرائيلية على مواقعها في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حربا على جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن ضربة جوية استهدفت قلب بيروت في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس أسفرت عن مقتل 22 مدنيا وإصابة 139 آخرين. وجدد ميقاتي دعوته إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت ثلاثة مصادر أمنية أن المستهدف بالهجوم هو وفيق صفا المسؤول البارز في حزب الله لكنه نجا من القصف.

اندلع الصراع بين إسرائيل وحزب الله قبل عام حين فتحت الجماعة المدعومة من إيران النار عبر الحدود دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية الحرب في قطاع غزة.

واحتدم الصراع بشدة في الأسابيع القليلة الماضية مع قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وسهل البقاع وقتلها عددا من كبار قادة حزب الله، وإرسالها قوات برية إلى مناطق في جنوب لبنان، وإطلاق حزب الله الصواريخ إلى عمق إسرائيل.

والضربة الجوية التي وقعت مساء يوم الخميس هي الثالثة على بيروت منذ أن شنت إسرائيل هجومها الحالي في 23 سبتمبر أيلول.

وفي أحد مستشفيات بيروت التي استقبلت عشرات الجرحى، جلس رجل على كرسي في ممر وركبتاه تغطيها ضمادات بيضاء والجروح تغطي وجهه وجسده.

وقال وائل جاروش رئيس مصلحة الصحة في مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية إن الوضع يصعب وصفه وإن ثلاثة قتلى جاءوا أشلاء. وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يستقبل فيها المستشفى هذا العدد الكبير من الجرحى نتيجة ضربة في بيروت.

وقال مصدر أمني إن من بين القتلى عائلة مؤلفة من ثمانية أفراد، بينهم ثلاثة أطفال، ممن تم إجلاؤهم من الجنوب.

وتأتي محاولة اغتيال صفا الذي يدمج دوره بين الشؤون الأمنية والسياسية، في إطار توسيع محتمل من إسرائيل لنطاق استهداف القياديين في حزب الله، إذ كانت تركز على القادة العسكريين وكبار القيادات في الجماعة.

وفي شمال إسرائيل، قُتِل عامل تايلاندي نتيجة سقوط قذيفة من المرجح أنها أُطلقت من الأراضي اللبنانية، بحسب قول الجيش الإسرائيلي. كما قال الجيش إن القوات الجوية الإسرائيلية قتلت قائدا في حزب الله مسؤولا عن الهجمات بالصواريخ المضادة للدبابات في منطقة راموت نفتالي في شمال إسرائيل.

ولم يصدر تعليق من حزب الله حتى الآن على الأمر.

* غضب روسي

قال مصدر من الأمم المتحدة إن قوات إسرائيلية أطلقت النار على برج مراقبة بالقاعدة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في الناقورة. وقالت يونيفيل يوم الخميس إن اثنين آخرين من قوات حفظ السلام أصيبا حين أطلقت دبابة إسرائيلية النار على برج مراقبة في نفس القاعدة وأصابته وتسببت في سقوط الجنديين.

وأضاف المصدر أن قوات إسرائيلية اخترقت أيضا يوم الجمعة محيط موقع آخر ليونيفيل أطلقت النار عليه يوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تلقى تقريرا عن إصابة موقع تابع لليونيفيل في منطقة الناقورة أدى إلى إصابة اثنين من أفراد القوة وإن الواقعة قيد المراجعة.

وفي نيويورك، قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون يوم الخميس إن إسرائيل توصي بابتعاد قوات يونيفيل خمسة كيلومترات شمالا “تجنبا للخطر مع تصاعد القتال”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة إنها تشعر بالغضب مما وصفته بأنه هجوم عسكري إسرائيلي على قوات حفظ السلام وطالبت إسرائيل بالامتناع عن القيام بأي “أعمال قتالية” ضد قوات الأمم المتحدة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إن قواته أطلقت النار بالقرب من قاعدة لليونيفيل في منطقة الناقورة بعد أن أصدرت تعليمات لقوات الأمم المتحدة في المنطقة بالبقاء في الأماكن المتمتعة بالحماية. وأضاف أن مقاتلي حزب الله يعملون من داخل المناطق المدنية وبالقرب منها في جنوب لبنان،ومنها مناطق قريبة من مواقع يونيفيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط يشكل تهديدا خطيرا للأمن العالمي ويجب بذل كل الجهود لتجنب حرب شاملة في لبنان. وأدان الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى إصابة موظفين في الأمم المتحدة.

ويتجاوز عدد قوات يونيفيل 10 آلاف جندي، وإيطاليا وفرنسا وماليزيا وإندونيسيا والهند من بين أكبر المساهمين في القوات.

وقالت الهند في بيان يوم الجمعة إنها تشعر بالقلق من تدهور الوضع الأمني على طول “الخط الأزرق” الذي يرسم الحدود بين إسرائيل ولبنان ودعت إلى احترام الجميع لمواقع الأمم المتحدة.

وتقول إسرائيل إن حملتها في لبنان تستهدف توفير الأمن لعودة عشرات الآلاف ممن أجبروا على مغادرة شمال إسرائيل بسبب إطلاق حزب الله الصواريخ على مدى العام الماضي.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح أكثر من مليون شخص في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

* طائرات مسيرة وصواريخ

قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان على إسرائيل أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وإن 26 قذيفة على الأقل أطلقت من لبنان دخلت الأراضي الإسرائيلية وتم اعتراض بعضها. وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتين مسيرتين اقتربتا من اتجاه لبنان.

وقالت جماعة حزب الله إنها أطلقت رشقة من الصواريخ على قوات إسرائيلية شمالي حيفا، وطائرات مسيرة على قيادة للدفاع الجوي الإسرائيلي في حيفا.

وقالت الحكومة اللبنانية إن ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 2169 في لبنان على مدى عام حتى الآن. وسقط معظمهم منذ 23 سبتمبر أيلول مع توسيع إسرائيل نطاق حملتها العسكرية. ولا يفرق الإحصاء بين المدنيين والمقاتلين.

وأودت صواريخ حزب الله بحياة 54 شخصا على الأقل في إسرائيل، أكثر من نصفهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وما زال الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لمزيد من التصعيد في المنطقة، مترقبا رد إسرائيل على الضربة الصاروخية الإيرانية في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وندد ميقاتي بما قال إنه هجوم على اليونيفيل في جنوب البلاد يوم الجمعة ووصفه بأنه جريمة. وذكر أيضا أنه ناقش جهود التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.