قوات إسرائيلية تعبر نهر الليطاني في لبنان ضمن هجوم بري موسع

29 مايو أيار (رويترز) – من مايا الجبيلي ورامي أيوب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى مواقع شمال نهر الليطاني في لبنان، في الوقت الذي تصعد فيه إسرائيل هجماتها ضد مقاتلي حزب الله بعد أن أمرت آلاف اللبنانيين بمغادرة قراهم.

وجاء التقدم الإسرائيلي في الوقت الذي استضاف فيه الجيش الأمريكي ممثلين عن وزارتي الدفاع الإسرائيلية واللبنانية في واشنطن اليوم لمتابعة خطة توسطت فيها الولايات المتحدة لإحلال السلام بين البلدين ونزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وتهدف محادثات واشنطن أيضا إلى تعزيز وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في 16 أبريل نيسان، والذي لم يفلح في وقف القتال عبر الحدود، حيث تقصف الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب وشرق لبنان، بينما يطلق حزب الله طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع إنه وسع عملياته البرية إلى ما وراء المنطقة الأمنية التي تحتلها قواته منذ 16 أبريل نيسان. وخلال زيارة إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية اليوم الجمعة، قال نتنياهو إن القوات تقدمت أكثر من ذلك، متجاوزة نهر الليطاني الذي يقطع المنطقة من الشرق إلى الغرب لمسافة 30 كيلومترا تقريبا في عمق جنوب لبنان.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أمام أفراد الجيش، وفقا لمقتطفات نشرها مكتبه، “عبرت قواتنا نهر الليطاني وتقدمت للسيطرة على مواقع”.

وتابع “نعمل في بيروت، وفي البقاع، على امتداد الجبهة بأكملها، ونوجه ضربة ساحقة لحزب الله”.

*مصادر: إسرائيل عبرت الليطاني ثم تراجعت

والتحركات الإسرائيلية في لبنان هي أبرز تداعيات حرب إيران، إذ نزح أكثر من 1.2 مليون لبناني بسبب الضربات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء منذ الثاني من مارس آذار، عندما أطلق حزب الله النار على إسرائيل دعما لحليفه طهران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت منذ ذلك الحين جنوب لبنان وشرقه والعاصمة بموجات قصف، مما تسبب في مقتل أكثر من 3200 شخص. وتقول إسرائيل إن 23 من جنودها وأربعة مدنيين قتلوا خلال نفس الفترة.

وفي بداية القتال، أمرت إسرائيل السكان جنوب نهر الليطاني بالمغادرة. وأمر الجيش أمس الخميس السكان جنوب نهر الزهراني – الذي يقع على بعد عشرة كيلومترات شمال الليطاني – بالفرار أيضا، وأعلن المنطقة منطقة قتال.

وفي تعليق على تقدم القوات البرية الإسرائيلية، قالت مصادر أمنية لبنانية إن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني بالقرب من قرية زوطر الشرقية أمس لكنها تراجعت إلى الضفة الجنوبية للنهر في وقت لاحق من اليوم.

وأضافت المصادر أن القوات البرية عبرت نهر الليطاني مرة أخرى اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذا التقدم لم يكن كبيرا وأنه حدث عند نقطة شرقية على نهر الليطاني قرب الحدود الإسرائيلية.

وفي حديثه مع القوات في القيادة الشمالية الإسرائيلية اليوم، قال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير إن القوات ستواصل ملاحقة ما وصفها “بفرق الإطلاق” التابعة لحزب الله ومشغليها وقادتها على جميع المستويات.

وأضاف زامير في تصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي “سنقضي على أي تهديد أينما نحدده”.

* محادثات في البنتاجون

اجتمع مسؤولون عسكريون إسرائيليون ولبنانيون بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن لمناقشة تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي اتفق الجانبان في 15 مايو أيار على تمديده 45 يوما.

واستبعد مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات أن تناقش إسرائيل ولبنان مسألة الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل لحزب الله، تقول إسرائيل إنها امتنعت عن مهاجمته إلى حد بعيد بسبب الضغط الأمريكي.

وذكر مسؤول أمريكي أن المحادثات في البنتاجون تسير كما وفق المقرر، مضيفا أن “الطريق الوحيد للسلام الدائم هو عبر المفاوضات المباشرة بين الحكومتين”.

واتفقت إسرائيل ولبنان على تقسيم محادثاتهما التي تتوسط فيها الولايات المتحدة إلى مسارين دبلوماسي وأمني. ومن المتوقع أن تعقد الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في وزارة الخارجية الأمريكية.

(شارك في التغطية إيمان أبو حصيرة – إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)