قوات إسرائيلية تقتل شابين فلسطينيين أثناء عملية في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيَين أثناء عملية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلن الجيش الخميس، متهما إياهما بالتخطيط لتنفيذ هجوم.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله إنها أُبلغت بمقتل محمد سليمان (29 عاما) وعلاء بني عودة (20 عاما)، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثمانَيْهما.

وجاء في بيان للجيش إن قوة خاصة نفذت عملية الليلة الماضية في قرية طمّون الواقعة جنوب مدينة طوباس في شمال الضفة الغربية، قضت خلالها على “خلية مخربين خططت لتنفيذ اعتداء إرهابي”.

وأضاف أنهما كانا “متورطين بتنفيذ عمليات إطلاق نار وعبوات ناسفة”، وينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي. وأوضح أن القوات طوّقت المبنى حيث تحصّن الفلسطينيان “وقامت بإطلاق نيران رشاشة وقذيفة موجهة وقضت عليهما”.

وقال رئيس بلدية طمّون سمير بشارات لوكالة فرانس برس إن الشابين تربطهما صلة قربى، وقُتلا داخل دفيئة زراعية في الحي الشرقي للقرية بعدما اقتحمها الجيش قرابة الساعة الأولى بعد منتصف الليل (22:00 ت غ الأربعاء).

وتقع طمّون في منطقة ريفية في شمال الضفة الغربية قرب غور الأردن، حيث تنتشر الدفيئات الزراعية.

وقتل عشرة أشخاص في طمّون جراء ضربة جوية إسرائيلية في كانون الثاني/يناير، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقال الجيش الإسرائيلي في حينه إنه استهدف “خلية إرهابية”.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 983 فلسطينيا، بينهم مسلحون، على أيدي القوات العسكرية أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 42 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

