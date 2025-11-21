قوات إسرائيلية تقتل فتيين فلسطينيين في تصاعد للعنف بالضفة الغربية

1دقيقة

القدس (رويترز) – قال سكان إن قوات إسرائيلية قتلت فتيين فلسطينيين خلال مداهمة جرت خلال الليل لبلدة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد العنف في المنطقة وتزايد أعداد القتلى.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على سامي إبراهيم مشايخ (16 عاما) وعمرو خالد المربوع (18 عاما) في كفر عقب، وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إن كليهما توفي لاحقا متأثرين بجراحهما. وتمارس السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية داهمت كفر عقب خلال الليل ونشرت دورياتها في شوارع واعتلى قناصة الأسطح وفتحوا النار على شبان من البلدة، ما أدى الى مقتل المربوع ومشايخ.

وردا على طلب التعليق، أحال الجيش الإسرائيلي الأمر إلى شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة للشرطة الإسرائيلية، والتي لم ترد بعد على طلب التعليق.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)