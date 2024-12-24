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قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيا في مخيم للاجئين بالضفة الغربية

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القدس (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا في مداهمة مخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة فجر يوم الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قتل في عملية “لمكافحة الإرهاب” أسفرت عن اعتقال 18 شخصا.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن فتحي سعيد سالم توفي بعد أن أطلق قناصة النار عليه وعلى طواقم الإسعاف.

وقُتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب الحالية في غزة واتساع نطاق الصراع على عدة جبهات.

وذكرت الوكالة أن الجرافات الإسرائيلية هدمت بنية تحتية للمخيم من منازل ومحال تجارية فضلا عن جزء من جدران مسجد السلام الذي أغلقته بسواتر ترابية وجزء من شبكة المياه في المخيم.

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