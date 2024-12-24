قوات إسرائيلية تقتل فلسطينيين اثنين في مخيم للاجئين بالضفة الغربية

reuters_tickers

2دقائق

القدس (رويترز) – قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين في مداهمة بمخيم للاجئين قرب مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة فجر يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن خولة عبده (53 عاما) قتلت نتيجة للقصف الإسرائيلي، بينما أصيب فتحي سعيد عودة سالم (18 عاما) برصاصات في البطن والصدر.

وذكر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه قتل فلسطينيا في عملية “لمكافحة الإرهاب” في طولكرم، وأن قواته اعتقلت 18 شخصا آخرين وصادرت عشرات الأسلحة.

وقُتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب الحالية في غزة واتساع نطاق الصراع على عدة جبهات.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى سالم بإطلاق النار عليه.

وذكرت الوكالة أيضا أن الجرافات الإسرائيلية هدمت بنية تحتية للمخيم من منازل ومحال تجارية فضلا عن جزء من جدران مسجد السلام الذي أغلقته بسواتر ترابية وجزء من شبكة المياه في المخيم.