قوات إسرائيلية ومسلحون فلسطينيون يشتبكون في الضفة بالغربية

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من علي صوافطة

جنين (رويترز) – وقعت اشتباكات بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت في ظل مواصلة إسرائيل عملية عسكرية في مدينة جنين.

ومشطت قوات إسرائيلية مناطق محيطة بمستوطنات يهودية بعد واقعتين أمنيتين منفصلتين مساء يوم الجمعة. وحلقت طائرات مسيرة ومروحيات في سماء جنين وأمكن سماع صوت إطلاق نار متقطع في المدينة.

ويشارك المئات من أفراد القوات الإسرائيلية منذ يوم الأربعاء في واحدة من أكبر عملياتها في الضفة الغربية منذ شهور.

وأثارت العملية دعوات دولية لوقفها، وتقول إسرائيل إن العملية تهدف إلى منع الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران من تنفيذ هجمات على المدنيين.

وقُتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، منذ بدء العملية صباح الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن جنديا قتل خلال قتال في الضفة الغربية.

ووردت أنباء عن اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين من فصائل مسلحة لديها وجود قوي وراسخ في المدينة ومخيم اللاجئين المجاور المكتظ بالسكان، والذي يضم عائلات طردت من ديارها في حرب عام 1948.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني يوم السبت بأن طفلا نُقل إلى المستشفى في جنين مصابا برصاصة في الرأس.

وتتصاعد الأعمال القتالية في الضفة الغربية في الوقت الذي يحتدم فيه قتال مستمر منذ قرابة 11 شهرا في قطاع غزة بين قوات إسرائيلية ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

كما تتزامن مع تصاعد الأعمال القتالية بين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والجيش الإسرائيلي في منطقة الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن رجلين قتلا في واقعتين منفصلتين بالقرب من جوش عتصيون، وهي مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية تقع إلى الجنوب من القدس، وإن الجيش يعتقد أنهما حاولا مهاجمة إسرائيليين.

وفي الواقعة الأولى انفجرت سيارة في محطة للوقود في ما قال الجيش إنها محاولة هجوم بسيارة ملغومة. وقال الجيش إنه تم إطلاق النار على رجل وقتله بعد أن خرج من السيارة وحاول مهاجمة الجنود.

وفي الواقعة الثانية، قال الجيش إنه قتل رجلا بعد أن حاولت سيارة صدم حارس أمن والتسلل إلى مستوطنة كرمي تسور.

وقال الجيش في بيان إن قوات الأمن لاحقت السيارة حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت بداخلها بعد اصطدامها.

وأكدت السلطات الصحية الفلسطينية وفاة الرجلين، لكنها لم تذكر تفاصيل عن ظروف الوفاة.

ومشطت القوات الإسرائيلية المنطقة في أعقاب الواقعتين. كما نفذت قوات الأمن مداهمات في مدينة الخليل، التي ينتمي إليها الرجلان.

وأصدرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بيانا يوم السبت أشادت فيه بما وصفتها بأنها “عملية بطولية مزدوجة” في الضفة الغربية. وقالت “هي رسالة واضحة بأن المقاومة ستبقى ضاربة وممتدة ومتواصلة طالما استمر عدوان الاحتلال الغاشم واستهدافه لشعبنا وأرضنا”.

لكن الحركة لم تعلن مسؤوليتها المباشرة عن الهجومين.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، الذي أجرى مراجعة أمنية، يوم السبت عن تعزيز التدابير الدفاعية الإسرائيلية وكذلك الإجراءات الهجومية مثل العملية الكبرى في مدينة جنين المضطربة.

ووسط إطلاق النار، قامت جرافات مدرعة تبحث عن متفجرات على جانب الطريق بتجريف مساحات كبيرة من الطرق الممهدة، وتضررت أنابيب مياه مما أدى إلى تدفق المياه في بعض المناطق.

وتشير إحصاءات فلسطينية إلى مقتل 660 مقاتلا ومدنيا فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول الذي أعقبته حرب غزة، وقُتل بعضهم على يد قوات إسرائيلية والبعض الآخر على يد مستوطنين يهود ينفذون هجمات متكررة على بلدات فلسطينية.

وتقول إسرائيل إن إيران تقدم أسلحة لفصائل مسلحة في الضفة الغربية وتدعمها، ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته هناك نتيجة لذلك.