قوات الأمن الإيرانية تقتل سبعة مسلحين في جنوب شرق البلاد (إعلام رسمي)

قتلت قوات الأمن الإيرانية الأحد سبعة من أفراد مجموعة جهادية في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وصرح نائب حاكم المحافظة علي ولايتي بور بأن المسلحين وجميعهم أعضاء في جماعة “أنصار الفرقان”، قُتلوا في وقت مبكر من صباح الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وأضاف ولايتي بور أن المسلحين “كانوا يعتزمون مهاجمة مراكز حساسة وقواعد عسكرية وأمنية”.

وتصنف إيران جماعة أنصار الفرقان منظمة “إرهابية”. والعام الماضي أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن هجوم انتحاري أودى بأحد عناصر الشرطة، في سيستان بلوشستان أيضا.

وهذه المحافظة الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان من الأفقر في إيران، وتشهد اشتباكات متكررة بين قوات الأمن ومتمردي الأقلية البلوشية

وتضم المحافظة عددا كبيرا من البلوش ومعظمهم من المسلمين السنة، على عكس الغالبية الشيعية في إيران.

والسبت قُتل شرطي في تبادل لإطلاق النار في المحافظة مع مسلحين، وأعلنت جماعة جيش العدل السنية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعلنت الجماعة المتمركزة عبر الحدود في باكستان، مسؤوليتها عن العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة، بينها هجوم على محكمة الشهر الماضي أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.

