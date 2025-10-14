قوات الأمن التابعة لحماس تعود إلى شوارع غزة مع استمرار الهدنة

عززت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتشارها الثلاثاء في شوارع مدن غزة المدمّرة للحفاظ على الأمن والنظام، في وقت حصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعم دولي لخطته التي تقضي، من بين أمور عدة، بنزع سلاح الحركة.

ولكن الدفاع المدني في غزة أعلن مقتل ستة فلسطينيين بنيران إسرائيلية الثلاثاء على الرغم من سريان الهدنة، في حين سُجلت اشتباكات داخلية بين قوة تابعة لحماس وأفراد مسلحين.

منذ الاثنين، تولّى مقاتلون من كتائب عز الدين القسّام تنظيم الحشود وضبط النظام إبّان وصول حافلات المعتقلين الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل إلى غزة بموجب الصفقة.

وفي شمال القطاع، ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة غزة، استأنف جهاز الشرطة التابع لحكومة حماس دورياته في الشوارع.

وبالتزامن، نفّذت وحدة أمنية تابعة لحماس عمليات ضد عشائر وجماعات مسلّحة، يُشتبه بأن بعضها يحظى بدعم إسرائيلي.

وقال شاهد يُدعى يحيى لفرانس برس “اندلعت اشتباكات عنيفة – وما تزال مستمرة حتى الآن – ضمن جهود القضاء على المتعاونين لصالح الاحتلال”.

– “اشتباكات عنيفة” –

وقال محمد، أحد سكان غزة، لفرانس برس “شهدنا صباح اليوم ولساعات طويلة اشتباكات عنيفة بين قوات أمن حماس وأفراد من عائلة حلّس”.

ودارت المعارك في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قرب ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” الذي ما زالت تنتشر خلفه وحدات إسرائيلية تسيطر على نحو نصف مساحة غزة.

وأضاف محمد “سمعنا إطلاق نار كثيف وانفجارات، واعتقلت قوات الأمن عددا من الأشخاص. نحن نؤيد هذا الإجراء”، مفضلا عدم الكشف عن اسمه الكامل خوفا على حياته.

وقال مصدر أمني فلسطيني في غزة إن قوة “رادع” الأمنية التابعة لحماس “تنفّذ عمليات ميدانية متواصلة لضمان الأمن والاستقرار”.

وأضاف المصدر “رسالتنا واضحة: لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو لمن يهددون أمن المواطنين”.

شكلت حماس هذه القوة بعد سيطرتها على قطاع غزة في بهدف فرض النظام في وجه أي جهة تتصدى لها.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة الأحد أنها ستبدأ “فترة عفو عام” عن “أفراد العصابات غير المتورطين بالدماء” خلال الحرب.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار الجمعة، شاهد مراسلو وكالة فرانس برس عناصر من قوات الأمن التابعة لحماس تنتشر في مدن عدة من القطاع، وفي الأسواق أو على الطرق.

– “انتهاك الهدنة” –

اتهمت حماس إسرائيل بانتهاك الهدنة بعد أن فتحت النار أثناء الاشتباكات الداخلية، لكن الجيش قال إنه أطلق النار فقط بعد اقتراب فلسطينيين مجهولين من “الخط الأصفر”.

واكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس سقوط “5 شهداء جراء إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على مواطنين يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة”.

لكن الجيش قال إنه أطلق النار على “مشتبه بهم وهم يجتازون الخط الأصفر ويقتربون من قواته”، في ما وصفه بأنه “خرق لاتفاق” الهدنة.

كما أعلن الدفاع المدني مقتل شخص آخر بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين جنوب شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع. لكن الجيش قال إن قواته أطلقت النار لإزالة التهديد بعد اقتراب “مشتبه بهم” من منطقة محظورة.

من جانبه، قال حازم قاسم المتحدث باسم حماس في بيان إن الحادثة “انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار”. وأضاف “ندعو الأطراف المختلفة إلى متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتنصل من التزاماته”.

وتتضمّن خطة ترامب في مرحلة لاحقة نزع سلاح حماس وإقصاءها عن إدارة القطاع، على أن يصدر عفو عمن يسلمون سلاحهم.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء إن إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين بلغ 67913 في الهجمات والغارات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل.

أوقع الهجوم 1219 قتيلا في إسرائيل، معظمهم من المدنيّين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.

– “البلطجية واللصوص” –

عبر كثير من الفلسطينيين الذين بدأوا يلملمون أجزاء حياتهم وسط أنقاض غزة، عن اطمئنانهم لانتشار عناصر أمن حماس.

قال أبو فادي البنّا (34 عاما) من دير البلح وسط القطاع “بعد انتهاء الحرب وانتشار الشرطة في الشوارع، بدأنا نشعر بالأمان. بدأوا بتنظيم حركة المرور وتنظيف الأسواق وإزالة الباعة المتجولين الذين كانوا يسدّون الطرق. شعرنا أننا محميون من البلطجية واللصوص”.

وأيّدته حمدية شاميّة (40 عاما) التي نزحت من شمال غزة إلى خان يونس جنوبا، بقولها “بدأنا نتنفس قليلا. حياتنا الآن تحتاج إلى الصبر والنظام والأمن الذي بدأت الشرطة باستعادته. لقد لاحظنا بالفعل تحسّنا طفيفا”.

– المطالبة بجثامين الرهائن –

فيما ينشد الفلسطينيون بعض الاستقرار، صعّدت العائلات الإسرائيلية ضغوطها لاستعادة رفات 24 رهينة ما زالت في غزة بعد إعادة 20 رهينة أحياء وجثث أربعة آخرين قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه تعرَّف على هوياتهم وهم ثلاثة إسرائيليين وطالب نيبالي يدعى بيفين جوشي.

وجاء في بيان منتدى عائلات الرهائن والمفقودين “إن استرجاع جثمانَيْ غاي وبيفين يقم بعض العزاء للعائلات التي ما زالت تعيش في قلق ومعاناة. لن نرتاح حتى تُعاد (جثث) جميع الرهائن الأربعة والعشرين”.

– “سنرى” –

الاثنين، حلَّ ترامب بشرم الشيخ بعد إسرائيل حيث ألقى كلمة أمام الكنيست تحدث فيها عن “بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد”، واحتفل مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالهدنة وخطة غزة بوصفهما انتصارا.

وفي مصر، انضم إلى قادة المنطقة في توقيع إعلان يهدف إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.

وفي طريق عودته إلى واشنطن، تهرّب ترامب خلال دردشة مع الصحافيين من الرد على سؤال بشأن حلّ الدولتين، قائلا “كثيرون يفضلون حلّ الدولة الواحدة، وآخرون يفضلون حلّ الدولتين… سنرى. سأقرّر ما أراه صائبا، لكن بالتنسيق مع الدول الأخرى”.

