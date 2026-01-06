قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في بازار طهران مع ارتفاع حصيلة قتلى القمع

أطلقت قوات الأمن الإيرانية الثلاثاء الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في بازار طهران، في حين أشارت منظمة غير حكومية إلى مقتل أكثر من 20 شخصا في حملة قمع الاحتجاجات التي تُعدّ الأوسع نطاقا في الجمهورية الإسلامية منذ ثلاث سنوات.

الاحتجاجات يؤجّجها الغضب من تردّي الأوضاع المعيشية، إذ تراجعت قيمة الريال الإيراني مجددا الثلاثاء إلى أدنى مستوى تاريخي أمام العملات الأجنبية.

وقالت منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرّها في النروج إن قوات الأمن الإيرانية قتلت إلى الآن 27 متظاهرا على الأقل، بينهم خمسة قصّر، في حملة قمع للاحتجاجات التي بدأت أواخر كانون الأول/ديسمبر.

بدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر بإضراب نفّذه أصحاب محال في بازار طهران. ومذّاك اتّسع نطاقها إلى مناطق أخرى، خصوصا في غرب البلاد حيث تكثر التجمّعات السكنية لأقليتي الأكراد واللر.

وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأبرز في إيران منذ التحركات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر 2022 واستمرت أشهرا، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في إيران.

وتحدّثت وكالة أنباء فارس عن “تجمّعات متفرقة” في محيط البازار عصرا خلال فترة الإغلاق، مشيرة إلى تفريق الشرطة التحرّك الاحتجاجي وتفرّق المتظاهرين في الأزقة المجاورة.

وأظهر فيديو تم تداوله عبر منصات للتواصل الاجتماعي وتحقّقت من صحّته وكالة فرانس برس محتجين يطلقون هتافات بينها “بهلوي عائد” و”السيد علي سيسقط”، في إشارة إلى نظام الشاه الذي أطاحته الثورة الإسلامية في العام 1979 والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

كما يمكن سماع العشرات يهتفون “حرية” و”وقاحة” في فيديو نشرته “إيران هيومن رايتس” ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان “هرانا” ومقرّها في الولايات المتحدة.

بعدها يظهر الفيديو إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين يتفرّقون سريعا.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا” بتوقيف “بعض” الأشخاص، من دون توضيح العدد.

– “أولادنا في السجن” –

ولم ترق الاحتجاجات بعد إلى مستوى التحرك الذي شهدته البلاد أواخر 2022، ولا إلى حجم حركات احتجاجية سابقة على غرار “الحركة الخضراء” عقب الانتخابات الرئاسية العام 2009، أو تظاهرات العام 2019.

لكنها تُشكّل تحديا جديدا للسلطات وعلى رأسها المرشد الأعلى الذي يتولى السلطة منذ عام 1989، وذلك في أعقاب حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو ألحقت أضرارا بالبنية التحتية النووية والعسكرية والأهداف المدنية، وقُتلت خلالها شخصيات بارزة في النخبة الأمنية.

وفي ظل ضغوط تتعرض لها إدارة الرئيس مسعود بزشكيان للاستجابة للظروف الاقتصادية، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي الأحد أن المواطنين سيحصلون على مبلغ شهري يساوي سبعة دولارات أميركية خلال الأشهر الأربعة المقبلة.

لكن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي حذّر الإثنين من أن السلطات ستتعامل بحزم مع “مثيري الشغب والعناصر التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين” ولن تبدي “أي تساهل أو استرضاء تجاههم”.

وفق حصيلة تستند إلى بيانات رسمية أوردتها وسائل إعلام إيرانية، قُتل 12 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات، بينهم عناصر في قوات الأمن.

والثلاثاء أفادت وكالة فارس بمقتل شرطي بالرصاص في غرب إيران.

وكتبت الوكالة “قُتل إحسان آغاجاني (…) قبل ساعات قليلة بعدما أصابته رصاصة أطلقها مثيرو شغب قرب ملكشاهي”، مضيفة أن الشرطي قضى في المستشفى.

من جهتها، قالت منظمة إيران هيومن رايتس الثلاثاء إن “27 متظاهرا على الأقل قُتلوا بطلقات نارية وبأشكال أخرى من العنف الذي مارسته قوات الأمن في ثماني محافظات. وقد تم التثبّت من أن خمسة من القتلى هم أطفال”، مشيرة إلى أن أكثر من ألف شخص تم اعتقالهم.

واتّهمت المنظمة قوات الأمن بقتل ستة أشخاص على الأقل في حادثة وقعت السبت حين فتحت النار على متظاهرين في مقاطعة ملكشاهي بمحافظة إيلام، غرب البلاد.

وقالت إن قوات الأمن دهمت الأحد مستشفى في إيلام نُقل إليه متظاهرون أصيبوا في ملكشاهي، واعتقلت عددا من المحتجين.

وقالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن “الهجوم” على المستشفى “يكشف مرة جديدة إلى أي مدى السلطات الإيرانية مستعدة للذهاب لسحق المعارضة”.

وأفادت تقارير باعتقال عدد كبير من الأشخاص في مدينة ياسوج الواقعة في غرب إيران والتي شهدت تحركات احتجاجية عدة في الأيام الأخيرة، وفق فيديوهات متداولة في منصات للتواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية في حسابها باللغة الفارسية على منصة إكس مقطع فيديو لأشخاص قالت إنهم يطالبون بالإفراج عن أبنائهم وهم يهتفون “أولادهم في كندا، وأولادنا في السجن”، في إشارة إلى مزاعم تلقّي أولاد النخب تعليمهم في الخارج.

وقالت الوزارة “على نظام الجمهورية الإسلامية الإصغاء إلى صوت الشعب والإفراج فورا عن جميع المعتقلين”.

في الأثناء، تراجعت قيمة العملة الإيرانية إلى نحو 1,47 مليون ريال مقابل الدولار، وفق سعر الصرف غير الرسمي في السوق السوداء ومواقع إلكترونية عدة لرصد أسعار الصرف.

في 28 كانون الأول/ديسمبر، كان سعر صرف العملة الإيراني في أدنى مستوى وقد سجّل حينها 1,43 مليون ريال مقابل الدولار، وهو ما دفع التجار للتظاهر وأشعل فتيل الحركة الاحتجاجية.

