قوات الحكومة السورية تتجه نحو القامشلي

3 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدران أمنيان وشهود إن قوات أمن تابعة للحكومة السورية تحركت اليوم الثلاثاء باتجاه مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد لتنفيذ اتفاق مدعوم من الولايات المتحدة يهدف إلى إخضاع المناطق التي يديرها الأكراد تحت سيطرة دمشق.

وحال الاتفاق، المعلن يوم الجمعة، دون اندلاع مواجهة جديدة بين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، والتي خسرت مساحات واسعة من شرق وشمال سوريا لصالح القوات الحكومية في يناير كانون الثاني الماضي.

وقال مسؤول سوري ومصدر أمني كردي لرويترز، قبيل بدء تحرك القوات، إنه من المتوقع أن تتمركز القوات الحكومية في عدد من المباني التابعة للدولة في القامشلي وكذلك في مطار المدينة.

وأفاد شهود لرويترز بأن عشرات القرويين اعترضوا طريق رتل من القوات في أثناء اقترابها من ضواحي المدينة، التي تُعد المركز السياسي الفعلي للإدارة بقيادة الأكراد.

ودخلت مركبات تابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء مدينة الحسكة ذات التركيبة السكانية المتنوعة والواقعة على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوبي القامشلي.

وينص اتفاق يوم الجمعة على دمج تدريجي للمقاتلين الأكراد في صفوف القوات الحكومية. وأشادت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه خطوة تاريخية نحو الوحدة والمصالحة بعد الحرب الأهلية في سوريا التي دامت 14 عاما.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية في السابق الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا، واضطلعت بدور حيوي في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن مكانتها تراجعت مع توطيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقاته مع شرع، القائد السابق في تنظيم القاعدة، الذي أعاد الآن معظم الأراضي السورية إلى سيطرة دمشق.

(تغطية صحفية خليل عشاوي وفراس مقدسي وفراس الدالاتي وسليمان الخالدي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)