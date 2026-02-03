قوات الحكومة السورية تدخل القامشلي

reuters_tickers

4دقائق

3 فبراير شباط (رويترز) – قال مصدران أمنيان وشهود إن قوات أمن تابعة للحكومة السورية دخلت اليوم الثلاثاء مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد لتنفيذ اتفاق مدعوم من الولايات المتحدة يهدف إلى بسط دمشق سيطرتها على المناطق التي يديرها الأكراد.

وحال الاتفاق، المعلن يوم الجمعة، دون اندلاع مواجهة جديدة بين حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، والتي خسرت مساحات واسعة من شرق وشمال سوريا لصالح القوات الحكومية في يناير كانون الثاني.

وذكر صحفيون من رويترز أن رتل القوات توجه مباشرة إلى منطقة أمنية داخل القامشلي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأكراد في المركز السياسي الفعلي للإدارة التي يقودها الأكراد والتي تشكلت خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما.

وقال مسؤول سوري ومصدر أمني كردي لرويترز، قبيل بدء تحرك القوات، إن من المتوقع أن تتمركز القوات الحكومية في عدد من المباني التابعة للدولة في القامشلي وكذلك في مطار المدينة.

ودخلت مركبات تابعة لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء مدينة الحسكة ذات التركيبة السكانية المتنوعة والواقعة على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوبي القامشلي.

وينص الاتفاق المعلن في 30 يناير كانون الثاني على دمج تدريجي للمقاتلين الأكراد في صفوف القوات الحكومية. وأشادت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه خطوة تاريخية نحو الوحدة والمصالحة بعد الحرب الأهلية.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية في السابق الحليف الرئيسي لواشنطن في سوريا، واضطلعت بدور حيوي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن مكانتها تراجعت مع توطيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علاقاته مع الشرع، القائد السابق في تنظيم القاعدة، الذي أعاد الآن معظم الأراضي السورية إلى سيطرة دمشق.

وفي وقت سابق، قال شهود من رويترز إن مئات القرويين العرب اصطفوا على الطريق المؤدي إلى القامشلي للترحيب بوصول القوات الحكومية.

ورحبت العديد من القرى العربية في محافظة الحسكة بانتهاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطقها، مؤكدة أن السلطات التي يقودها الأكراد حرمت مجتمعاتها من حقوقها وهمشتها خلال فترة حكمها.

وتنفي قيادة قوات سوريا الديمقراطية هذه الاتهامات.

وتقول قوات سوريا الديمقراطية، التي سيطرت على حقول النفط الرئيسية في سوريا ومجموعة من السلع الأساسية خلال فترة حكمها، إنها سعت إلى إنصاف المظلومين من خلال إنشاء نظام حكم يمثل جميع المجموعات العرقية والأقليات.

(تغطية صحفية فراس الدالاتي وسليمان الخالدي – إعداد رحاب علاء ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)