قوات الدعم السريع: إسقاط طائرة للجيش السوداني

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دبي (رويترز) – قالت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية إنها أسقطت طائرة للجيش من طراز أنتونوف يوم الخميس.

وذكرت في بيان “تمكن أشاوس الدفاع الجوي بقوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين العزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدن أخرى في البلاد”.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه يظهر حطام الطائرة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات بعد.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مسؤولين في الجيش السوداني.