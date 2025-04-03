The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

قوات الدعم السريع: إسقاط طائرة للجيش السوداني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – قالت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية إنها أسقطت طائرة للجيش من طراز أنتونوف يوم الخميس.

وذكرت في بيان “تمكن أشاوس الدفاع الجوي بقوات الدعم السريع صباح اليوم الخميس، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إسقاط طائرة (أنتونوف) تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي كانت تقوم بإلقاء البراميل المتفجرة على المدنيين العزل في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدن أخرى في البلاد”.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه يظهر حطام الطائرة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات بعد.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مسؤولين في الجيش السوداني.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
47 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية