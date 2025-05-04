قوات الدعم السريع تستهدف مطار بورتسودان بمسيرات

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استهدفت ضربة نفذتها قوات الدعم السريع بواسطة مسيرات لأول مرة مطار بورتسودان، المدينة الواقعة على البحر الأحمر والتي تتمركز فيها الحكومة الموالية للجيش، على ما أعلن المتحدث باسم الجيش الأحد.

وقال المتحدث في بيان إن قوات الدعم السريع “استهدفت هذا الصباح قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودعا للبضائع وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان بعدد من المسيرات الانتحارية”.

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ نيسان/أبريل 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي يعدّ الحاكم الفعلي للسودان منذ انقلاب العام 2021، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وبعدما حاصرت قوات الدعم السريع البرهان على مدى أكثر من أربعة أشهر في مقر الجيش في الخرطوم، تمكّن من الفرار من العاصمة في نهاية آب/أغسطس ووصل إلى بورتسودان في شرق البلاد.

وتؤوي بورتسودان أيضا وكالات تابعة للأمم المتحدة فضلا عن مئات آلاف النازحين.

وهذه أول مرة منذ اندلاع الحرب يستهدف فيها هجوم هذه المدينة.

وأسفرت الحرب في السودان عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط “أسوأ أزمة إنسانية” في العالم بحسب الأمم المتحدة.

اب/دص/غد