قوات الدعم السريع تشنّ هجوما على جبهتين في كردفان

afp_tickers

2دقائق

شنّت قوات الدعم السريع في السودان الاثنين، هجمات منسقة في منطقة كردفان بهدف عزل مدينة استراتيجية، في موازاة تنفيذ هجمات على طول الحدود مع تشاد، بحسب مصادر في الدعم السريع والجيش السوداني.

وهاجم مقاتلو قوات الدعم السريع في شكل متزامن مدينة بارا في شمال كردفان، ومدينة الدلنج في جنوبها، مستهدفين معبرين على الطريق المؤدي إلى مدينة الأبيّض.

وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما، لعدم حصولهما على إذن بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ويمثّل إقليم كردفان حاليا الجبهة الرئيسية في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات بين الجيش والدعم السريع.

وتتسبب ضربات شبه يومية بواسطة مسيرات بسقوط عشرات القتلى، فيما يهدد خطر المجاعة مئات الآلاف من الأشخاص.

وقال المصدر في قوات الدعم السريع أن “قواتنا استعادت مدينة بارا” الواقعة على محور طرق استراتيجي يربط العاصمة الخرطوم الخاضعة لسيطرة الجيش، بمدينة الأبيّض.

وتناوب طرفا النزاع على السيطرة مرارا على مدينة بارا، وكانت سقطت في يدي الجيش مطلع آذار/مارس.

وعلى بعد حوالى 200 كيلومتر الى الجنوب، شنّت قوات الدعم السريع وحلفاؤها المحليون هجوما على مدينة الدلنج “من ثلاثة محاور”، بحسب المصدر في الجيش.

وكان الجيش قد كسر في كانون الثاني/يناير الحصار عن هذه المدينة التي كانت خاضعة لسيطرة الدعم السريع منذ أكثر من عام ونصف عام.

وأضاف المصدر في الجيش “قواتنا صدّت الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع وقوات عبد العزيز الحلو”، في إشارة الى الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال.

وتقع مدينة الأبيّض في منتصف الطريق بين بارة والدلنج، وتحاول قوات الدعم السريع من جديد تطويقها منذ فكّ الجيش الحصار عليها العام الفائت.

بور-بها/اج/ب ق