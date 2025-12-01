قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مدينة بابنوسة بغرب كردفان

2دقائق

القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت قوات الدعم السريع شبه العسكرية اليوم الاثنين إنها سيطرت بالكامل على مدينة بابنوسة الواقعة عند مفترق طرق للمواصلات في جنوب السودان.

وأضافت في بيان أن “تحرير” بابنوسة في ولاية غرب كردفان، آخر خطوط المواجهة في الحرب في السودان، جاء بعد أن صدت “هجوما مباغتا” للجيش السوداني فيما وصفته “بخرق جديد وواضح لاتفاق الهدنة الإنسانية”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 نوفمبر تشرين الثاني إنه سيتدخل لوقف الصراع الذي اندلع في أبريل نيسان 2023.

واقترحت الولايات المتحدة والإمارات ومصر والسعودية، فيما يعرف باسم المجموعة الرباعية، في نوفمبر تشرين الثاني خطة لهدنة مدتها ثلاثة أشهر تليها محادثات سلام. وردت قوات الدعم السريع بقول إنها قبلت الخطة لكنها سرعان ما هاجمت أراضي يسيطر عليها الجيش بسلسلة من الغارات الجوية.

ويأتي هجوم قوات الدعم السريع على بابنوسة استكمالا لنجاحات حققتها قوات الدعم السريع بعد سيطرتها على الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، في أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)