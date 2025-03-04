قوات الدعم السريع وجماعات متحالفة معها توقع على “دستور انتقالي” (عضو في التحالف)

afp_tickers

3دقائق

وقّعت قوات الدعم السريع السودانية وحلفاؤها دستورا يمهّد الطريق لتشكيل حكومة موازية، بحسب ما أفاد عضو في التحالف الثلاثاء.

وقال العضو في اللجنة التحضيرية لـ”تحالف السودان التأسيسي” أحمد تقد لسان لفرانس برس “تم التوقيع على الوثيقة الدستورية في نيروبي الليلة الماضية من قبل جميع الأطراف المشاركة في التوقيع على الميثاق التأسيسي”.

يشهد السودان منذ نحو عامين حربا مدمرة بين قوات الدعم السريع والجيش، أدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص وتسببت بأسوأ أزمتي جوع ونزوح في العالم بحسب الولايات المتحدة.

وقّعت قوات الدعم السريع والقوى السياسية والعسكرية الحليفة لها ميثاقا الأسبوع الماضي يتعهد بتأسيس حكومة “سلام ووحدة” في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين في السودان.

وقال لسان إن “الدستور الانتقالي” الذي تم التوقيع عليه الاثنين يحدد “مهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم اللامركزي وهياكل السلطة التنفيذية”.

وأضاف أن الخطوة التالية ستكون تشكيل الحكومة، وهو ما “سيتم الإعلان عنه داخل السودان”.

واجهت كينيا انتقادات لاستضافتها قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها، وردت الحكومة السودانية المؤيدة للجيش باستدعاء سفيرها للاحتجاج على الخطوة الشهر الماضي.

واتّهمت الخارجية السودانية الرئيس الكيني وليام روتو بالتحرك بناء على “مصالح شخصية معلومة مع قائد المليشيا ورعاتها”.

تعد هذه إشارة إلى الإمارات العربية المتحدة التي يتهمها السودان وقوى غربية بالوقوف وراء قوات الدعم السريع، وهو أمر تنفيه.

وقعت كينيا على اتفاق شراكة اقتصادية مع الإمارات في كانون الثاني/يناير.

وقّعت 24 شخصية على دستور قوات الدعم السريع الذي اطلعت عليه فرانس برس بينهم نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

أحدثت الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش انقساما في البلاد حيث بات الجيش يسيطر على الشمال والشرق بينما تسيطر قوات الدعم السريع على كل منطقة غرب دارفور تقريبا وأجزاء من الجنوب.

منك/لين/دص