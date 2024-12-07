قوات المعارضة السورية تسرع وتيرة تقدمها والأسد يحاول الدفاع عن حمص ودمشق

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من سليمان الخالدي وتيمور أزهري

عمان/بيروت (رويترز) – واصل مقاتلو المعارضة السورية تقدمهم الخاطف يوم السبت وأعلنوا سيطرتهم على معظم أنحاء المناطق الجنوبية، فيما تحاول القوات الحكومية الدفاع عن مدينة حمص في مسعى لإنقاذ حكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 24 عاما.

واجتاح مقاتلو المعارضة حلب قبل أسبوع لتنهار بعدها الدفاعات الحكومية في أنحاء البلاد بسرعة مذهلة إذ استولى المقاتلون على سلسلة من المدن الكبرى وانتفضوا في أماكن بدا أن المعارضة انتهت فيها منذ فترة طويلة.

وإلى جانب السيطرة على حلب في الشمال وحماة في الوسط ودير الزور في الشرق، قال مقاتلو المعارضة إنهم سيطروا على القنيطرة ودرعا والسويداء في الجنوب وتقدموا لمسافة 50 كيلومترا من العاصمة.

وتركزت دفاعات الحكومة على حمص، إذ أفاد التلفزيون السوري الرسمي ومصادر عسكرية سورية بشن غارات جوية كبيرة على مواقع للمعارضة ووصول موجة من التعزيزات للتمركز في محيط المدينة.

وفي الوقت نفسه، وسعت المعارضة نطاق سيطرتها لتضم جنوب غرب البلاد بالكامل تقريبا وأعلنت سيطرتها على مدينة الصنمين على الطريق السريع الرئيسي الذي يمتد من دمشق إلى الأردن.

وقال الجيش السوري إنه يعيد تمركز قواته دون الاعتراف بفقد السيطرة على مناطق.

وفاجأت وتيرة الأحداث العواصم العربية وأثارت مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في المنطقة، فيما قالت قطر يوم السبت إن الحرب الأهلية تهدد وحدة أراضي سوريا.

اندلعت الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 على شكل انتفاضة ضد حكم الأسد واجتذبت إليها قوى خارجية كبرى وأتاحت المجال لمتشددين إسلاميين للتخطيط لهجمات في أنحاء العالم، وهو ما أدى إلى نزوح ملايين اللاجئين السوريين إلى دول مجاورة.

ويقول مسؤولون غربيون إن الجيش السوري في وضع صعب إذ لم يتمكن من وقف مكاسب المعارضة واضطر إلى التقهقر.

اعتمد الأسد لفترة طويلة على حلفائه لإخضاع المعارضة المسلحة، إذ شنت طائرات حربية روسية غارات جوية بينما أرسلت إيران قوات حليفة، منها مقاتلو جماعة حزب الله اللبنانية وفصائل عراقية، لدعم الجيش السوري واقتحام معاقل المعارضة.

غير أن روسيا تركز على حربها في أوكرانيا منذ عام 2022 بينما تكبد حزب الله خسائر كبيرة هذا العام خلال الحرب العنيفة مع إسرائيل، ما حد بشكل كبير من قدرته وقدرة إيران على دعم الأسد.

* روسيا وإيران وتركيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو تبذل كل ما في وسعها لوقف “الإرهابيين” من فرض سيطرتهم في سوريا، ودعا إلى الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة الشرعية، دون أن يحدد الجماعات التي يمكن أن يشملها هذا الحوار.

ولدى روسيا قاعدة بحرية وأخرى جوية في سوريا، وكانتا مهمين لدعم الأسد وأيضا لتعزيز قدرتها على فرض نفوذها في البحر المتوسط ​​وأفريقيا.

وقال مسؤولون غربيون إن حزب الله أرسل بعض “القوات المشرفة” إلى حمص يوم الجمعة لكن أي انتشار كبير سيعرضها لضربات جوية إسرائيلية. وقالت بيروت إن إسرائيل هاجمت معبرين حدوديين بين لبنان وسوريا يوم الجمعة.

وأصبحت فصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران في حالة تأهب قصوى مع وجود آلاف المقاتلين جاهزين للانتشار في سوريا، ويتجمع كثيرون منهم بالقرب من الحدود.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الجمعة إن العراق لا يسعى للتدخل العسكري في سوريا.

وناقشت إيران وروسيا وتركيا الأزمة السورية في الدوحة. وقال لافروف إنهم اتفقوا على ضرورة وقف القتال على الفور.

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن أحد النواب قوله إن علي لاريجاني، وهو مسؤول إيراني كبير، التقى الأسد في دمشق يوم الجمعة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي “لم تتخذ قرارات محددة بشأن آفاق مستقبل سوريا”.

وفي إشارة إلى الاستخدام السابق للغاز السام في الصراع، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني هاميش فالكونر “أي اقتراح باستخدام الأسلحة الكيميائية سيكون غير مقبول”.

* معركة حمص

قالت المعارضة إنها “على تخوم” حمص بعد الاستيلاء على آخر قرية على مشارفها الشمالية في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة.

وداخل حمص، قال أحد السكان إن الوضع بدا طبيعيا حتى يوم الجمعة لكنه أصبح أكثر توترا مع سماع دوي الضربات الجوية وإطلاق النار بوضوح وإقامة فصائل مسلحة موالية للأسد نقاط تفتيش.

وقال الساكن “إنهم يبعثون برسالة إلى الناس بالبقاء منضبطين وأن عليهم ألا يتحمسوا وألا يتوقعوا أن يتم التخلي عن حمص بسهولة”.

ومن شأن السيطرة على حمص، وهي مفترق طرق رئيسي بين العاصمة والبحر المتوسط، عزل دمشق عن المعقل الساحلي للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد وعن قاعدة بحرية وأخرى جوية لحلفائه الروس هناك.

وذكر أحد أفراد الجيش السوري أن القتال هدأ صباح يوم السبت بعد ليلة من الغارات الجوية المكثفة على مواقع المعارضة وأن قافلة كبيرة من القوات والمركبات خرجت من مدينة تدمر للمساعدة في جهود الدفاع عن حمص.

ووجه تحالف من جماعات المعارضة التي تضم هيئة تحرير الشام الإسلامية “النداء الأخير لقوات النظام فهذه فرصتكم للانشقاق”.

وقال جوناثان لانديس وهو متخصص في الشأن السوري بجامعة أوكلاهوما “حمص هي المفتاح. وسيكون من الصعب للغاية على الأسد الصمود، ولكن إذا سقطت حمص فسوف يتم إغلاق الطريق السريع الرئيسي من دمشق إلى طرطوس والساحل مما يعزل العاصمة عن جبال العلويين”.

وقالت مصادر عسكرية إن السيطرة على درعا والسويداء في الجنوب يوم الجمعة والقنيطرة يوم السبت قد تتيح هجوما منظما على العاصمة، مقر الحكومة السورية.

تتمتع درعا، التي كان عدد سكانها أكثر من 100 ألف قبل بدء الحرب الأهلية، بأهمية رمزية باعتبارها مهد الانتفاضة. وهي عاصمة محافظة يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة، وتقع على الحدود مع الأردن.

وفي الشرق، قالت ثلاثة مصادر سورية لرويترز إن تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ويقوده مقاتلون أكراد سوريون سيطر على دير الزور، موطئ القدم الرئيسي للحكومة في الصحراء الشاسعة، يوم الجمعة مما يهدد اتصال الحكومة السورية البري بحلفائها في العراق.