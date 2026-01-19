The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات مع قوات حكومية حول سجن لمعتقلي الدولة الإسلامية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين إن هناك اشتباكات مع “فصائل” الحكومة السورية قرب سجن يضم معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية على مشارف مدينة الرقة في شمال البلاد.

ووصفت الاشتباكات بأنها “تطور بالغ الخطورة”، وقالت إن سيطرة القوات الحكومية على السجن قد يترتب عليها “تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتفتح المجال أمام عودة الفوضى والإرهاب”.

وبموجب اتفاق اندماج شامل تم التوصل إليه أمس الأحد، من المفترض أن تنقل مسؤولية السجون التي تضم معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحكومة السورية.

(تغطية صحفية جنى شقير ومايا الجبيلي – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية