قوات سوريا الديمقراطية: اشتباكات مع قوات حكومية حول سجن لمعتقلي الدولة الإسلامية

1دقيقة

19 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين إن هناك اشتباكات مع “فصائل” الحكومة السورية قرب سجن يضم معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية على مشارف مدينة الرقة في شمال البلاد.

ووصفت الاشتباكات بأنها “تطور بالغ الخطورة”، وقالت إن سيطرة القوات الحكومية على السجن قد يترتب عليها “تداعيات أمنية خطيرة تهدد الاستقرار وتفتح المجال أمام عودة الفوضى والإرهاب”.

وبموجب اتفاق اندماج شامل تم التوصل إليه أمس الأحد، من المفترض أن تنقل مسؤولية السجون التي تضم معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحكومة السورية.

