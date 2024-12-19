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قوات سوريا الديمقراطية: سنقاتل تركيا والفصائل التي تدعمها في كوباني

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دبي (رويترز) – تعهدت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة يوم الخميس بقتال تركيا والجماعات التي تدعمها في مدينة كوباني بشمال سوريا.

وقالت في بيان “إننا في قوات سوريا الديمقراطية نؤكد على أهمية وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل كافة المواضيع العالقة عبر الحوار. لكننا لن نتردد في التصدي لأي هجوم أو استهداف لشعبنا ومناطقنا”.

وأضافت “ستحارب قواتنا بمشاركة أهالي كوباني بكل ما أوتيت من قوة”.

وقوات سوريا الديمقراطية تقودها وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقاتل مسلحوه الدولة التركية منذ 40 عاما.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية