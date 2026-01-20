قوات سوريا الديمقراطية تعلن الانسحاب من مخيم الهول

The Swiss voice in the world since 1935
20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد اليوم الثلاثاء إنها انسحبت من مخيم الهول، الذي يضم محتجزين مدنيين مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، وأعادت التموضع في محيط مدن مجاورة.

وأرجعت هذا إلى “الموقف الدولي اللامبالي تجاه ملف تنظيم داعش (الدولة الإسلامية) وعدم تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في معالجة هذا الملف الخطير” إلى جانب التهديدات المتزايدة في المنطقة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

