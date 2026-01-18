قوات سورية تتقدم في عمق شمال شرق البلاد الخاضع لسيطرة أكراد تدعمهم أمريكا

من محمود حسانو وخليل العشاوي

الطقبة 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون حكوميون ومصادر أمنية اليوم الأحد إن قوات حكومية سورية تتقدم باتجاه الرقة والحسكة في شمال شرق البلاد، آخر معاقل الإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة.

وسيطرت القوات في وقت سابق على حقول النفط والغاز الرئيسية في دير الزور شرقي نهر الفرات، وهي مصدر رئيسي لإيرادات القوات التي يقودها الأكراد، مما وجه ضربة كبيرة لتلك القوات.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي إن سيطرة الفصائل المسلحة على ربع مساحة البلاد واحتكارها مواردها النفطية والسلعية الرئيسية أمر غير مقبول.

وقال مسؤولون بالحكومة إن المبعوث الأمريكي توم برَّاك، الذي كان قد التقى بقادة أكراد في أربيل بشمال العراق، يجري محادثات مع الشرع في دمشق بشأن التطورات الأحدث وسط دعوة من واشنطن للطرفين بوقف التصعيد.

وتجد واشنطن نفسها عالقة بين منع انهيار جيب الحكم الذاتي لشركائها الأكراد، الذي لعب دورا محوريا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وبين دعم مساعي الشرع لتعزيز سيطرته على باقي أنحاء البلاد.

وتعهد الشرع بمنع تقسيم سوريا على أسس طائفية وعرقية في حين يقول القادة الأكراد إنهم لا يسعون إلى الانفصال بل يريدون دولة لا مركزية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إنه تحدث مع الشرع للتعبير عن قلقه إزاء استمرار هجوم القوات الحكومية على القوات التي يقودها الأكراد المدعومين من الغرب.

وأكد ماكرون أمس السبت ضرورة وقف الهجوم. وشاركت فرنسا في جهود الوساطة بين دمشق والأكراد.

ويواصل الجيش السوري تقدمه في المناطق التي تقطنها أغلبية عربية في شمال شرق سوريا والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة رغم دعوات واشنطن لوقف تقدمه.

وقال مصدر حكومي إنه تم التغلب على القوات التي يقودها الأكراد بعد تقدم مقاتلي العشائر العربية مما سمح للحكومة وحلفائها من العشائر بالزحف في مساحة تزيد على 150 كيلومترا على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات من الباغوز قرب الحدود العراقية باتجاه بلدات رئيسية منها الشحيل والبصيرة.

وقال مسؤولون سوريون إن التقدم المحرز أدى فعليا إلى وضع معظم محافظة دير الزور، وهي منطقة إنتاج النفط والقمح الرئيسية في البلاد على نهر الفرات، تحت سيطرتهم.

ويواصل الجيش تقدمه باتجاه الرقة، المعقل السابق لتنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطرت عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2017. وقال سكان في الرقة إن قوات سوريا الديمقراطية بدأت في سحب بعض عتادها.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، سيطر الجيش أيضا على مدينة الطبقة الشمالية والسد المجاور لها، بالإضافة إلى سد الحرية الرئيسي، المعروف سابقا باسم سد البعث غربي الرقة.

ولم تعترف السلطات الكردية السورية بخسارة هذه المواقع الاستراتيجية، وقالت إن القتال لا يزال مستمرا قرب منطقة السد، واتهمت دمشق بخرق اتفاق سحب القوات من المناطق الواقعة شرقي حلب لتوسيع نطاق هجومها.

وقال مسؤولون أكراد سوريون إن فصائل موالية للحكومة تهاجم قواتهم رغم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي.

وقالت الإدارة المدنية التي تدير المنطقة، وهي الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إن دمشق تسعى إلى زرع الفتنة بين العرب والأكراد.

وأضافت في بيان أن السوريين “أمام مرحلة مفصلية، إما نقاوم ونعيش بكرامتنا أو نتعرض لكل أنواع الظلم و الإهانة، لذلك ندعو شعبنا أن يستجيب لقرار النفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية وأن يقف جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية”.

وتابعت القول “كما ندعو جميع فئات شعبنا و خاصة الشباب و الشابات بالتسلح و الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل في منطقة الجزيرة وكوباني، ويجب أن نعلم بأننا أمام حرب وجودية، ولكي نحافظ على مكتسبات ثورتنا و على هويتنا هناك خيار واحد وهو خيار المقاومة الشعبية”.

وكانت الحكومة قد دعت مقاتلين معظمهم من العشائر في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى الانشقاق، وتقول إن مئات منهم انضموا بالفعل إلى مقاتلي العشائر الآخرين في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.

وساعد الحكومة في تقدمها السريع آلاف المقاتلين من أبناء العشائر العربية الذين حملوا السلاح ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهو ما يعكس الاستياء من التجنيد الإجباري وتهميش مناطقهم الغنية بالنفط على مدى سنوات.

وتنفي قوات سوريا الديمقراطية تفضيلها للأكراد في الهيئات الحاكمة، وتقول إن صفوفها القيادية تعكس تنوع المجتمع السوري.

