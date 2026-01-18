قوات سورية تصل لمشارف الرقة وتتعمق في مناطق سيطرة الأكراد في الشمال الشرقي

الطقبة (سوريا) 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤولون بالحكومة السورية ومصادر أمنية اليوم الأحد إن قوات تابعة للحكومة وصلت إلى مشارف مدينة الرقة وتتقدم في شمال شرق البلاد، في آخر المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة كردية تتمتع بحكم شبه ذاتي مدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مصدران عسكريان في الجيش السوري إن دبابات بدأت في دخول الرقة. وخضعت تلك المدينة من قبل لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد لكن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة سيطرت عليها في أكتوبر تشرين الأول 2017.

وقال اثنان من السكان إن آلافا نزلوا لشوارع الرقة للاحتفال بتقدم الجيش السوري في وقت سحبت فيه قوات سوريا الديمقراطية عتادها.

وسيطرت القوات، بمساعدة من عشائر عربية، في وقت سابق على حقول النفط والغاز الرئيسية في دير الزور شرقي نهر الفرات، وهي مصدر رئيسي لإيرادات قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، مما وجه ضربة كبيرة لتلك القوات.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي إن سيطرة فصائل مسلحة على ربع مساحة البلاد واحتكار موارد نفطية وسلعا أولية أمر غير مقبول.

وقال مسؤولون بالحكومة إن المبعوث الأمريكي توم برَّاك، الذي التقى بقادة أكراد في أربيل بشمال العراق، يجري محادثات مع الشرع في دمشق بشأن التطورات الأحدث وسط دعوة من واشنطن للطرفين بخفض التصعيد.

ووضع التطور الأحدث واشنطن في حيرة بين منع انهيار حكم ذاتي لشركائها الأكراد في منطقة من سوريا لعبوا فيها دورا محوريا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، وبين دعم فرض الشرع لسيطرته الكاملة على باقي سوريا.

وتعهد الشرع بالحيلولة دون تقسيم سوريا على أسس طائفية وعرقية في حين يقول القادة الأكراد إنهم لا يسعون إلى الانفصال بل يريدون دولة لا مركزية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إنه تحدث مع الشرع للتعبير عن قلقه إزاء استمرار هجوم القوات الحكومية على القوات التي يقودها الأكراد المدعومون من الغرب.

وأكد ماكرون أمس السبت ضرورة وقف الهجوم. وشاركت فرنسا في جهود الوساطة بين دمشق والأكراد.

وقال سيبان حمو قائد وحدات حماية الشعب الكردية، وهي الجماعة التي تقود قوات سوريا الديمقراطية، لرويترز إنه ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل بقوة أكبر لإنهاء الهجوم السوري.

وقال “عندنا تخوفات بالتغيرات التي تحصل فمن حق الشارع الكردي والسوريين بشكل عام أن يحصلوا على ضمانات”

وتابع قائلا “كل أمنيتنا إنه تطلع نتيجة ملموسة وعلى رأسهم طبعا التحالف والولايات المتحدة الأمريكية، يعني تتدخل بالمشاكل الموجودة أقوى من الوضع الحالي”.

* مناطق إنتاج نفط وقمح

يواصل الجيش السوري تقدمه في مناطق تقطنها أغلبية عربية في شمال شرق سوريا وتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة رغم دعوات واشنطن لوقف تقدمه.

وقال مصدر حكومي إن التغلب على القوات التي يقودها الأكراد تحقق بعد تقدم مقاتلين من عشائر عربية مما سمح للحكومة وحلفائها من العشائر بالزحف على طول الضفة الشرقية لنهر الفرات من الباغوز قرب الحدود العراقية باتجاه بلدات رئيسية منها الشحيل والبصيرة.

وقال مسؤولون سوريون إن التقدم المحرز أدى فعليا إلى وضع معظم محافظة دير الزور، وهي منطقة إنتاج النفط والقمح الرئيسية في البلاد على نهر الفرات، تحت سيطرتهم.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، سيطر الجيش أيضا على مدينة الطبقة الشمالية والسد المجاور لها، بالإضافة إلى سد الحرية الرئيسي، المعروف سابقا باسم سد البعث، غربي الرقة.

ولم تعترف السلطات الكردية السورية بخسارة هذه المواقع الاستراتيجية، وقالت إن القتال لا يزال مستمرا قرب منطقة السد، واتهمت دمشق بخرق اتفاق سحب القوات من المناطق الواقعة شرقي حلب لتوسيع نطاق هجومها.

وقال مسؤولون أكراد سوريون إن فصائل موالية للحكومة تهاجم قواتهم رغم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي.

وقالت الإدارة المدنية التي تدير المنطقة، وهي الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، إن دمشق تسعى إلى زرع الفتنة بين العرب والأكراد.

وأضافت في بيان أن السوريين “أمام مرحلة مفصلية، إما نقاوم ونعيش بكرامتنا أو نتعرض لكل أنواع الظلم و الإهانة، لذلك ندعو شعبنا أن يستجيب لقرار النفير العام الذي أعلنته الإدارة الذاتية وأن يقف جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية”.

وتابعت القول “كما ندعو جميع فئات شعبنا و خاصة الشباب و الشابات بالتسلح و الاستعداد لمواجهة أي هجوم محتمل في منطقة الجزيرة وكوباني، ويجب أن نعلم بأننا أمام حرب وجودية، ولكي نحافظ على مكتسبات ثورتنا و على هويتنا هناك خيار واحد وهو خيار المقاومة الشعبية”.

ودعت الحكومة مقاتلين معظمهم من العشائر العربية في صفوف قوات سوريا الديمقراطية إلى الانشقاق. وتقول إن مئات منهم انضموا بالفعل إلى مقاتلي العشائر الآخرين في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية.

وساعد آلاف المقاتلين من أبناء العشائر العربية الذين حملوا السلاح ضد قوات سوريا الديمقراطية الحكومة في تقدمها السريع، وهو ما يعكس الاستياء من التجنيد الإجباري وتهميش مناطقهم الغنية بالنفط على مدى سنوات.

وتنفي قوات سوريا الديمقراطية تفضيلها للأكراد في الهيئات الحاكمة، وتقول إن صفوفها القيادية تعكس تنوع المجتمع السوري.

(إعداد محمد علي فرج وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )