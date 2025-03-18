قوة أوروبية: من يشتبه بأنهم قراصنة اختطفوا سفينة صيد يمنية قبالة الصومال

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جروي (الصومال) (رويترز) – قالت قوة الاتحاد الأوروبي البحرية لمكافحة القرصنة إن من يشتبه بأنهم قراصنة صوماليون اختطفوا سفينة صيد ترفع العلم اليمني قبالة ولاية بونتلاند شبه المستقلة في شمال شرق الصومال، في ثاني واقعة من نوعها خلال شهرين.

وذكرت قوة الاتحاد الأوروبي البحرية في بيان يوم الاثنين أن سبعة قراصنة صعدوا إلى السفينة التي كانت تحمل على متنها طاقما من ثمانية صوماليين.

وأضافت “الواقعة قيد التحقيق وصُنفت على أنها عملية اختطاف”.

وفي فبراير شباط، اختُطفت سفينة صيد أخرى ترفع العلم اليمني في نفس المنطقة، حسبما أفادت القوة البحرية، قبل أن يتخلى عنها الخاطفون الذين يُعتقد أنهم قراصنة.

وتسبب القراصنة الصوماليون في إرباك شديد بالمياه قبالة الساحل الطويل للدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي بين عامي 2008 و2018. وهدأ نشاطهم بشدة حتى أواخر عام 2023، عندما بدأ في التزايد من جديد.