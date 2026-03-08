قوة الإطفاء الكويتية: مقتل ضابطين أثناء تأدية الواجب
القاهرة 8 مارس آذار (رويترز) – قالت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد في منشور على إكس إن ضابطين لقيا حتفهما “أثناء أداء واجبهما”.
وجاء في المنشور أنها “تنعى ببالغ الحزن والأسى شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح، الرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استُشهدا أثناء أداء واجبهما في إطار المهام الوطنية المنوطة بوزارة الداخلية”.
ولم تقدم تفاصيل عن ملابسات وفاتهما، لكن الكويت كانت تعترض طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها إيران عقب هجمات أمريكية وإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)