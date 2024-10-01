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قوة اليونيفيل: إسرائيل أبلغتنا بنية تنفيذ توغلات برية محدودة في لبنان

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دبي (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بنيته تنفيذ توغلات برية محدودة في لبنان.

وأضافت اليونيفيل في بيان أن قوات حفظ السلام التابعة لها ظلت في مواقعها على الرغم من التطورات في لبنان. وحثت جميع الأطراف على التراجع عن الأعمال التصعيدية.

وقالت اليونيفيل “أي عبور إلى لبنان يشكل انتهاكا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وانتهاكا لقرار (مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة) 1701”.

وأنهى قرار مجلس الأمن 1701 الحرب التي استمرت شهرا في عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل ودعا إلى انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان وأن يكون الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القوة المسلحة الوحيدة جنوبي نهر الليطاني.

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