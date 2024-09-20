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قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تدعو للتهدئة فورا

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بيروت (رويترز) – حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يوم الجمعة على خفض التصعيد بعد زيادة كبيرة في الأعمال القتالية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إذ تتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار منذ ما يقرب من عام.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي لرويترز إن قوة اليونيفيل ترى “تصاعدا كبيرا في الأعمال القتالية عبر الخط الأزرق” وفي جميع أنحاء منطقة عملياتها.

وأضاف “يساورنا القلق من التصعيد المتزايد عبر الخط الأزرق ونحث جميع الأطراف المعنية على خفض التصعيد على الفور”.

ويشير الخط الأزرق إلى الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت متأخر ليل الخميس، نفذت طائرات حربية إسرائيلية أعنف ضرباتها على جنوب لبنان منذ بدء الصراع.

جاء ذلك بعد هجمات هذا الأسبوع جرى فيها تفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى (ووكي توكي) يستخدمها حزب الله، مما أسفر عن مقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة الآلاف.

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