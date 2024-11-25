قوة عسكرية: ضبط أكثر من 300 مهاجر حاولوا عبور الصحراء الليبية

reuters_tickers

2دقائق

طرابلس (رويترز) – أعلنت قوة عسكرية ليبية يوم الاثنين أنها تمكنت من ضبط أكثر من 300 مهاجر كانوا يحاولون عبور الصحراء إلى البحر المتوسط.

وأظهرت صور ملتقطة من الجو نشرها اللواء 444، وهو قوة تابعة للجيش الليبي تتمركز في طرابلس، مجموعات من الرجال والنساء والأطفال جالسون على الأرض ويحيط بهم جنود.

وقالت القوة عبر صفحتها على فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين إن دورية صحراوية تمكنت “من ضبط أكثر من 300 مهاجر كانوا في طريقهم لعبور الصحراء إلى الضفة الأخرى من البحر… وسيتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص”. ولم تذكر متى تم ضبط هؤلاء المهاجرين.

ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي، وانقسمت البلاد في عام 2014 بين فصائل في الغرب وأخرى في الشرق مع وجود إدارتين متنافستين إحداهما في طرابلس والأخرى في بنغازي.

وأصبحت ليبيا طريقا رئيسيا لعبور مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الصراع والفقر في أنحاء أفريقيا وأجزاء من الشرق الأوسط ومناطق أخرى، على أمل عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا 761322 مهاجرا من 44 جنسية، وذلك وفقا لبيانات جمعت حتى منتصف 2024.