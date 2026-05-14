قوميون إسرائيليون ينظمون مسيرة في ذكرى الاستيلاء على القدس الشرقية

القدس 14 مايو أيار (رويترز) – نظم آلاف القوميين الإسرائيليين اليوم الخميس مسيرة عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس وسط إجراءات أمنية مشددة في فعالية سنوية لإحياء ذكرى استيلاء إسرائيل على الجزء الشرقي من المدينة قبل نحو 60 عاما.

وأصبحت المسيرة، وهي الاحتفال الرئيسي بما يسمى يوم القدس، استعراض قوة للقوميين اليهود، لكنها تُعد في نظر الفلسطينيين استفزازا صارخا يهدف إلى تقويض روابطهم بالمدينة.

وقالت شيرا جيفن وهي إسرائيلية تبلغ من العمر 53 عاما سافرت إلى القدس من منزلها قرب حيفا للمشاركة في المسيرة “القدس مدينتنا المقدسة. إنها مدينتنا المقدسة إلى الأبد”.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها لاحقا، في خطوة لم تعترف بها الأمم المتحدة ومعظم الدول.

وقال جورج وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 65 عاما يعيش بالقرب من عسقلان في الجنوب “نحن سعداء للغاية ومتحمسون لوجودنا هنا. هذا هو قلب العالم وقلب الشعب اليهودي بأكمله”. ورفض ذكر اسم عائلته.

ونشرت السلطات الإسرائيلية آلافا من أفراد الشرطة، بعضهم مجهز بعتاد مكافحة الشغب، في القدس، بما في ذلك عند باب العامود، المدخل الرئيسي إلى الحي الإسلامي التاريخي في البلدة القديمة.

وأقامت الشرطة حواجز حول منطقة باب العامود، مانعة الفلسطينيين الذين لا يعيشون في البلدة القديمة من الدخول. وقال أصحاب متاجر فلسطينيون في البلدة القديمة إنهم أُجبروا على الإغلاق قبل المسيرة.

* توتر

غالبا ما تفاقم المسيرة التوتر، إذ تتدفق جماعات يهودية قومية متطرفة عبر المناطق الفلسطينية في البلدة القديمة. وفي السابق، رددت حشود من المتظاهرين، بينهم كثير من الشبان، شعارات مثل “الموت للعرب”.

ويبدأ مسار المسيرة من القدس الغربية وينتهي عند الحائط الغربي.

وفي إحدى مراحل مسيرة اليوم، أجبرت الشرطة الإسرائيلية النشطاء الذين يسعون لتوفير الحماية للفلسطينيين، إلى جانب أعضاء وسائل الإعلام، على الخروج من البلدة القديمة قبل أن تسمح لاحقا للصحفيين بالعودة مع تقييد حركتهم في منطقة قرب دار الهوسبيس النمساوي.

ويرى الفلسطينيون مسيرة يوم القدس جزءا من حملة أوسع لتعزيز الوجود اليهودي في أنحاء المدينة على حسابهم، ويسعون منذ وقت طويل إلى جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية.

(إعداد محمود رضا مراد ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )